Britney Spears haalt uit naar jongere zusje: ‘Je liegt dat je barst!’

De Spears-zussen hebben het opnieuw met elkaar aan de stok. Oudste zus Britney is het er niet mee eens dat Jamie Lynn zich dankzij haar boek Things I Should Have Said ‘nationale bestseller auteur’ noemt, en reageerde op haar eigen social media met een flinke tirade waarin ze haar zusje ‘uitschot’ noemt. Dat laatste heeft ze inmiddels verwijderd.

Jamie Lynn deelde deze week aan haar volgers mee dat ze officieel een nationale bestseller auteur is geworden. De jongere zus van Britney Spears heeft het predicaat gekregen omdat ze in een korte tijd opvallend veel boeken in de Amazon-categorie Christelijke Inspiratie heeft verkocht. Het predicaat is overigens niet gekoppeld aan een bepaald aantal verkochte boeken.

Meeliften op nieuws over curatele

In de post noemt ze het schrijven van Things I Should Have Said, een boek over haar leven, ‘een van de meest uitdagende en kwetsbare dingen’ die ze ooit heeft gedaan. Britney is echter van mening dat het boek alleen maar goed verkoopt omdat zijzelf de laatste tijd volop in het nieuws was door de curatele waar ze jarenlang onder stond. Ze vindt dat haar zusje daar handig op meelift.

„Nationale bestseller? Duh, de timing van je boek was ongelofelijk Jamie Lynn. Vooral wetende dat de hele wereld geen idee had wat mij echt werd aangedaan!”, laat de zangeres weten. „Ik wilde dat je een leugendetectortest kon afleggen zodat iedereen kan zien dat je liegt dat je barst!”, vervolgt ze in haar post op Instagram. In het boek ontkent Jamie Lynn iets te hebben geweten van de situatie waarin haar zus zat.

‘Misleidende en schandalige beweringen’

De advocaat van Britney heeft eerder deze maand een brief gestuurd aan Jamie Lynn waarin wordt beweerd dat de publicatie ‘misleidende en schandalige beweringen’ over de zangeres bevat, zo meldde E! News. Volgens de advocaat heeft Britney het boek niet gelezen en is de zangeres dat ook niet van plan.



