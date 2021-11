Opgeluchte Britney Spears heeft deze plannen voor haar nieuwe (vrije) leven

Het zal je vast niet ontgaan zijn de afgelopen dagen: Britney Spears is vrij! De 39-jarige Amerikaanse zangeres is na 13 jaar weer de baas over haar eigen leven. Spears geeft aan dat de #FreeBritney-beweging haar leven heeft gered, vier dagen nadat de rechter bepaalde dat haar vader niet langer haar curator is. In totaal heeft de zangeres 13 jaar onder curatele gestaan van onder meer haar vader Jamie Spears.

In een video op Instagram reageert de zangeres op het nieuws dat de rechter de regeling heeft beëindigd. „Mijn stem werd zo lang gedempt en bedreigd, ik was niet in staat om voor mijzelf op te komen en iets te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat jullie mijn leven hebben gered, 100 procent.”

In de video zegt de zangeres dat „de kleine dingen een enorm verschil maken”, nu de ondercuratelestelling voorbij is. „Ik ben gewoon dankbaar voor elke dag dat ik de sleutels van mijn auto heb en dat ik onafhankelijk kan zijn en me vrouw kan voelen”, vertelt Spears in de video. „Een pinpas bezitten, voor het eerst geld zien, kaarsen kunnen kopen…”



#FreeBritney-beweging

Jamie Spears werd in 2008 aangesteld als toezichthouder nadat Britney een mentale inzinking had. Volgens de advocaten van de zangeres heeft Jamie de situatie misbruikt. De zangeres ging namelijk relatief snel weer aan de slag na haar inzinking. De afgelopen 13 jaar heeft Britney geen zeggenschap gehad over haar eigen leven en geld, terwijl ze een vermogen heeft van 60 miljoen dollar. In een artikel van de New York Times uit 2016 staat dat Britney zelfs de aanschaf van een koffietje bij de Starbucks en een liedje op iTunes moest laten goedkeuren.

De fans van Britney maakten zich al een lange tijd zorgen en begonnen de #FreeBritney-beweging. In 2019 verscheen een voicemail waaruit bleek dat haar vader Britney onvrijwillig had laten opnemen nadat ze haar medicijnen niet wilde nemen. Hierna kwam de #FreeBritney-beweging pas echt op gang. De beweging zet zich al jaren in voor de vrijheid van Britney en dat is nu eindelijk gelukt. In de rechtbank zei Spears overigens eerder dat ze zich „een slaaf” van haar vader voelde.

Plannen van Britney Spears met vrije leven

Britney heeft nu de volledige controle over haar eigen leven. Tijdens de rechtszaak zei ze dat ze gedwongen werd anticonceptie en medicatie te nemen. Wellicht dat Britneys droom om opnieuw zwanger te worden dus binnenkort in vervulling gaat. Onlangs zei ze namelijk al dat ze hoopt dat ze een meisje krijgt als het haar gegund is. Ze heeft al twee zoontjes. Bovendien zei ze in de rechtbank dat ze gedwongen werd om op te treden. Begin oktober kondigde ze nog aan dat ze helemaal zou stoppen met optreden.

Eén ding dat zeker is, is dat Britney zich weer „onafhankelijk” en „vrouw” voelt. Ook hoopt ze dat haar verhaal impact maakt en voor veranderingen zal zorgen in het „corrupte systeem”.