Ook in Nederland ‘vrijheidskonvooi’, ongeluk op A2 vlak bij konvooi

Op verschillende plekken in Nederland rijden vandaag mensen in een ‘vrijheidskonvooi’ van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteerden tegen de coronaregels.

Eerder werd er op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om ‘een rondje te toeren in de provincie’, waarbij ‘alles en iedereen op wielen’ welkom is. Op Twitter meldt Freedom Convoy Nederland dat Friesland de aftrap had in Leeuwarden en dat ook in andere provincies mensen op het punt staan te beginnen. Het account maakt ook melding van konvooien in onder meer Noord-Holland, Flevoland en Limburg.



Omrop Fryslân meldt dat in Leeuwarden zo’n 25 vrachtwagens, tientallen auto’s en een aantal tractoren bijeenkwamen, om vervolgens langs alle elf de Friese steden te rijden uit protest tegen de coronaregels. Ook in Overijssel rijdt een vrijheidskonvooi rond, dat volgens RTV Oost bestaat uit tientallen demonstranten in vrachtwagens en auto’s die van Hengelo naar Zwolle zouden rijden.



Het verkeer lijkt tot nu toe weinig overlast te hebben van de acties. Af en toe rijdt het soms even ergens wat langzamer, maar het verkeersaanbod is momenteel zo laag, dat de acties niet of nauwelijks vertraging opleveren, liet een woordvoerder van de ANWB weten.

Ongeluk in de buurt van vrijheidskonvooi

Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven is bij Valkenswaard wel een ongeluk gebeurd. Daarbij waren meerdere auto’s betrokken. Een politiewoordvoerder zegt dat de exacte oorzaak van het ongeval nog onbekend is, maar dat de aanrijdingen, waarbij volgens haar vier of vijf auto’s betrokken zijn, ter hoogte van een vrijheidskonvooi plaatsvonden. „Het is heel kort op het konvooi gebeurd.”



Ongeluk met 5 auto's achter een paar langzaam rijdende protesttruckers op de #A2 Maastricht ► Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard 4 km file. U kunt er langs via de vluchtstrook. +35 min. — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) January 30, 2022

Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog onbekend. Het konvooi rijdt volgens de politiewoordvoerder nog steeds richting Den Bosch. Waar de tocht exact naartoe gaat, is voor de politie nog onduidelijk. Er zouden geluiden zijn dat de deelnemers aan het konvooi niet in de regio zouden blijven. Daarbij zou ook België als bestemming zijn genoemd.

Duizenden deelnemers in Canada

Bij het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada reden deze week honderden truckers van Vancouver naar Ottawa. Ook andere mensen, die geen vrachtwagenchauffeur zijn, sloten zich erbij aan. In totaal ging het om duizenden mensen. Het protest van de truckers begon aanvankelijk als een actie tegen de vereiste vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer en meer een demonstratie geworden tegen de coronaregels en tegen het vaccineren in het algemeen.