Italiaanse antivaxxer wil zich in neparm laten vaccineren

Een antivaxxer in Italië heeft op een wel heel opmerkelijke manier geprobeerd om aan een coronacertificaat te komen. Hij wilde zich namelijk laten vaccineren in een neparm. Maar jammer genoeg voor hem merkte de verpleegster die hem de prik wilde geven dat de arm niet menselijk was.

De man had een siliconen arm bij zich en wilde graag daar de spuit in hebben. Maar de verpleegster in het Noord-Italiaanse Biella vertrouwde het niet helemaal. De antivaxxer is aan de politie overgedragen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Story of the day: An anti-vaxxer in Italian city of Biella is being investigated after bringing a prosthetic arm to his Covid jab appointment. Staff became suspicious. He's accused of trying to fraudulently obtain a Green Pass Looks like wrong arm of the law caught up with him — Nick Beake (@Beaking_News) December 3, 2021

Vaccineren in neparm

De arm zag er niet helemaal uit zoals normaal en ook de aanraking was vreemd, dus vroeg de gezondheidswerker of de man zijn hele arm kon laten zien. „Het incident grenst aan het belachelijke”, maar eigenlijk is het een „uiterst ernstige” en onacceptabele daad, aldus de autoriteiten.

De man van in de vijftig hoopte met de prik een coronacertificaat te kunnen krijgen. Hij was werkzaam in de gezondheidssector maar is geschorst omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen corona. De prik is verplicht voor al het zorgpersoneel. Tot nu toe was ook een negatieve test voldoende voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek, maar vanaf 6 december moet je aantonen dat je bent ingeënt of genezen.

Vaccinatieplicht

Waar in Italië dus binnenkort het 2G-beleid gaat gelden, gooit Duitsland de boel over een extremere boeg. Daar willen ze vanaf februari een vaccinatieplicht invoeren. Over de vaccinatieplicht moet nog wel gestemd worden in het Duitse parlement. „We hadden allemaal gehoopt dat de vaccins optioneel maken genoeg zou zijn. Maar vaccineren is de enige weg uit de pandemie en daarom moeten we dit besluit nemen”, aldus Merkel.

Ook voert het land binnenkort een lockdown in voor ongevaccineerden. Veel vrijetijdsbesteding is alleen nog toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of die recent zijn genezen. En zelfs dan is er op sommige plekken nog een negatieve testuitslag nodig. De regel geldt voor horeca, theaters, bioscopen en niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels.