Voorzichtig goed nieuws: reproductiegetal coronavirus onder de 1 en daling coronapatiënten in ziekenhuizen

Hoewel de coronacijfers nog lang niet zijn waar ze moeten zijn, is er vandaag wel enig goed nieuws te delen. Het reproductiegetal van het virus is voor het eerst sinds twee maanden weer onder de 1 gekomen, en ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald.

Toch is code zwart nog niet uit het zicht.

Reproductiegetal onder de 1

Het reproductiegetal van een virus geeft aan hoe snel het virus zich verspreid. Alles boven de 1 is een signaal dat het aantal besmettingen exponentieel stijgt. Alles onder de 1 geeft juist aan dat het aantal besmettingen daalt. Momenteel ligt het reproductiegetal in Nederland op 0,99: net onder de grens. Dat betekent dat het aantal besmettingen op dit moment vrijwel gelijk blijft. Dat is voor het eerst sinds eind september, toen de huidige coronagolf begon.

Minder covid-patiënten in ziekenhuizen

Deze trend is ook terug te zien in de ziekenhuizen, waar het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 85 is gedaald. Op dit moment liggen er 2728 besmette mensen in een ziekenhuisbed, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive care liggen 603 patiënten die besmet zijn met Covid-19. Ook dit aantal is in het afgelopen etmaal gedaald. Er kwamen wel nieuwe patiënten bij, maar omdat een groter aantal patiënten overleed of de ic mocht verlaten, daalde het totaal toch.

Eerder vandaag maakte het LCPS bekend dat de ic-capaciteit maandag wordt opgeschaald met honderd extra bedden, ten koste van de reguliere zorg. Samen met de reguliere patiënten op de ic zijn er 1048 bedden bezet op een totaal van 1150 beschikbare bedden, wat een hoog risico geeft op code zwart. In die situatie zijn er meer ic-patiënten dan beschikbare bedden. Om dit te voorkomen wordt het aantal bedden opgeschaald naar 1250.