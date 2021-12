Theaters en bioscopen België weer open, nog meer Nederlanders de grens over?

De regering in België heeft gisteravond besloten om de theaters en bioscopen weer te openen. Dit nadat de Raad van State eerder op de dag had geoordeeld dat de sluiting van de cultuursector buiten proporties is.

Het betekent dat de oude coronaregels van voor 22 december weer van kracht worden. Maximaal 200 toeschouwers met mondmasker en coronatoegangsbewijs mogen nu weer gezamenlijk in een theater of een bioscoop zitten. Met het besluit zullen nog meer Nederlanders een trip over de grens overwegen. Dat gebeurt de afgelopen dagen al veelvuldig. In België zijn ook de winkels en horeca in tegenstelling tot Nederland open.

Sluiting cultuursector België ‘niet gegrond onderbouwd’

Vorige week woensdag werd door het Overlegcomité, de Belgische autoriteit die over de coronamaatregelen gaat, bepaald dat de cultuursector op slot moest om de volksgezondheid voor gevaren te behoeden. Maar het hoge rechtscollege dat wetgeving toetst, oordeelde gisteren dat daar geen gegronde onderbouwing voor was.

De uitspraak volgde op een klacht van onder anderen een theaterproducent Mathieu Pinte. Procedures bij de Raad van State kunnen meer dan een jaar duren. Maar vanwege de „uiterst dringende noodzakelijkheid” werd de lockdown meteen geschorst. Vervolgens is het kabinet bijeengekomen. In tal van Belgische steden zijn er betogingen geweest. Er werd voor onder meer bioscopen en theaters gedemonstreerd, gericht tegen de culturele lockdown.

Artistiek leider Michael De Cock van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel zei na de uitspraak dat er vooraf „wat lacherig” werd gedaan over de cultuursector om naar de Raad van State te stappen. Hij vindt dat nu „een héél belangrijk signaal” is afgegeven.



België opent nu ook bioscopen en theaters voor den Ollanders 😅 https://t.co/2pqfq7bpUP — Tijani Goullet (@Tijani_Goullet) December 28, 2021

Meer Nederlanders de grens over?

Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken liet voor het kabinetsoverleg al weten dat wat haar betreft de oude maatregelen van vorige week weer konden terugkeren. Ook kondigde ze al aan dat de situatie van de bioscopen, waarvoor het arrest in principe niet geldt, opnieuw zou worden bekeken.

Het besluit van Raad van State lijkt koren op de molen van Nederlanders die ondanks oproepen om dat niet te doen een uitje naar België plannen. Veel van wat in ons land door de coronamaatregelen gesloten is, is bij de zuiderburen open. De afgelopen twee dagen trokken veel Nederlanders per auto en trein naar steden als Antwerpen en Gent. Autoriteiten in België meldden bij eerstgenoemde stad gisteren dat ‘de straten verzadigd waren met Nederlandse auto’s‘.