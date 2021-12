Vaccinatie-scepticus Robin Fransman van Herstel-NL overleden, aan corona

Econoom Robin Fransman, initiatiefnemer van actiegroep Herstel-NL die zich tegen de lockdown keerde, is gisteren overleden aan de gevolgen van corona. Fransman, die bekend stond als vaccinatie-scepticus, werd slechts 53 jaar.

Het Parool kreeg het bericht van het overlijden van Robin Fransman vandaag van meerdere kanten bevestigd.

Robin Fransman testte begin deze maand positief

Bijna vier weken geleden, op 3 december, maakte Robin Fransman via Twitter bekend corona te hebben. „Corona positief. Het werd ook een keer tijd”, schreef hij. Tot en met 5 december twitterde hij nog fanatiek, daarna werd het stil.



Corona positief. Het werd ook een keer tijd. — Robin Fransman (@RF_HFC) December 3, 2021

Niet lang na zijn bericht werd Fransman opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren overleed hij in het OLVG Oost in Amsterdam als gevolg van de besmetting. Fransman was bewust ongevaccineerd en uitte zich op sociale media zeer kritisch over de werking en wenselijkheid van vaccins.

Oprichter van Herstel-NL

Fransman was, naast lobbyist en toezichthouder in de financiële sector, een van de initiatiefnemers van Herstel-NL. Die organisatie presenteerde begin dit jaar een plan om de Nederlandse samenleving te heropenen, in tegenstelling tot de voortzetting van de toenmalige lockdown. Op bushokjes, in kranten en op sociale media verschenen – als publiekscampagne – advertenties. Econoom Barbara Baarsma en CPB-directeur Coen Teulings besloten echter met Herstel-NL te stoppen. Robin Fransman vond dat de twee door politiek Den Haag onder druk waren gezet.

Vorig jaar oktober verscheen Robin Fransman nog in talkshow Op1. Het legde toen uit waarom hij vond dat het kabinet als het om de coronamaatregelen gaat steeds in de paniekstand staat en van lockdown naar lockdown gaat. „Het wordt tijd om eens twaalf maanden of anderhalf jaar vooruit te kijken”, zei hij toen.



Lees net dat Robin Fransman (49) is overleden. Wat iemand’s vaccinatiemening is boeit me niet. Wel dat het een sympathieke, slimme, eigenzinnige vader was met 3 jonge kinderen. 😔 — suusinamsterdam 😷 (@suusinamsterdam) December 29, 2021

Veel reacties op overlijden Robin Fransman

Vooral op Twitter wordt veel op de dood van Robin Fransman gereageerd. Er zijn veel mensen die ingaan op het feit dat hij zich niet wilde laten vaccineren en nu toch aan corona is overleden. Maar mensen noemen zijn dood op jonge leeftijd ook triest voor zijn naasten. Weer een ander roept dit: „Kan iemand het twitterkanaal van Robin Fransman met al die bagger zsm offline trekken?”



Sterkte voor de nabestaanden Robin Fransman, vaccinatiescepticus en oprichter Herstel-NL, overleden aan gevolgen coronabesmetting https://t.co/Elgor9xcID via @parool — ᴋɢ ᴠᴀɴ ɪᴛᴛᴇʀꜱᴜᴍ (@KGvIttersum) December 29, 2021



Mensen die op Twitter euforisch reageren op het overlijden van Robin Fransman…ik krijg gewoon plaatsvervangende schaamte, wat een volk… — Koortskop (@pb260886) December 29, 2021



Wat een verdriet. Die lieve dwarse eigenwijze Robin Fransman is overleden. Mijn gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. https://t.co/TI0PgsBbBt — Mei Li Vos 🦊 (@meilivos) December 29, 2021



Mensen waan je zelf niet onkwetsbaar, de vaccins zijn veilig en gratis. Rust in vrede Robin Fransman. pic.twitter.com/REiWOowgXJ — Barbara (@barbaratruc) December 29, 2021



