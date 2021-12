FHM heeft haar gevonden: de meest begeerde vrijgezel van Nederland

De meest begeerde vrijgezel van Nederland is bekend! Althans, als het aan de lezers van FHM ligt. Zij mochten namelijk stemmen op die meest begeerde vrouwelijke vrijgezel van het jaar.

Er werden voor deze – uitermate belangrijke uiteraard – verkiezing bijna 10.000 stemmen uitgebracht. Tromgeroffel…

Wie is dan die zo begeerde vrijgezel?

De uitslag: Yolanthe Cabau is door de lezers van FHM verkozen tot meest begeerde vrijgezel van Nederland. Met 38 procent van de stemmen laat de actrice de concurrentie ruim achter zich.

17 procent van de respondenten brachten hun stem uit op zangeres Maan. Zij ontving na Yolanthe de meeste stemmen. Katja Schuurman, die na de recente breuk met Freek van Noortwijk weer als single door het leven gaat, wordt meteen door 13 procent van de lezers gezien als de ideale vriendin. Andere populaire vrijgezelle Nederlandse vrouwen zijn actrice Abbey Hoes (9 procent) en presentatrice Sylvana IJsselmuiden (8 procent).

Verkiezing FHM na zes jaar terug

In 2015 werd door FHM voor het laatst gepeild welke Nederlandse single vrouw het meest gewild is. Destijds won Geraldine Kemper de verkiezing, die toen Sylvie Meis achter haar hield. Dit jaar FHM stelde een nieuwe shortlist op van vrijgezelle vrouwen, waarna de lezers op FHM.nl hun stem konden uitbrengen. In totaal werden er 9.867 stemmen uitgebracht.

Yolanthe Cabau, op dit moment ook te bewonden in de FHM-kalender die nu verkrijgbaar is, was jarenlang getrouwd met Wesley Sneijder. Met de ex-voetballer heeft ze een kind. Medio maart 2019 werd bekend dat de twee een punt hadden gezet achter hun relatie. Sindsdien gonst het van de geruchten, maar liet Yolanthe meermaals weten single te zijn.



Yolanthe vindt vrijgezel-titel ‘lief’

Yolanthe Cabau is van de verkiezing meest begeerde vrijgezel op de hoogte: „Ik vind zo’n titel superlief en een heel groot compliment, maar ik ben absoluut niet eenzaam. Ik heb in mijn leven lange relaties gehad en een lang huwelijk gehad, maar ben blij om nu een tijdje op mezelf te zijn en leuke dingen te doen met m’n zoontje Xess. Ik ben niet op zoek naar een relatie. De vorige keer heb ik bij Radio 538 een opmerking gemaakt dat ik niet op een bepaald type val en dat dus ook kleine kale mannen kans maken. Daarop heb ik superveel berichten gekregen van kleine kale mannen, haha! Ik wist niet dat we er zoveel hadden. Voor een relatie is het belangrijkste dat er chemistry is. Verder zie ik wel wat het leven me brengt.”

Chris Riemens, hoofdredacteur van FHM: „Yolanthe is de droomvrouw is van menig man. Dat bewijst deze stemming maar weer, die ze met overmacht heeft gewonnen. Ze ziet er fantastisch uit, is lief, heeft een succesvolle carrière en is een vrouw met karakter die weet wat ze wil in het leven. Ze is niet voor niets al drie keer verkozen tot meest sexy vrouw van Nederland en won in 2020 de All Time Favorite Award in de FHM500-verkiezing.”