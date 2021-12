5 opmerkelijke ontslag-verhalen uit 2021 wereldwijd

Van iemand die op staande voet werd ontslagen om een flesje mineraalwater tot een massa-ontslag via Zoom. Dit jaar zijn er weer genoeg bijzondere ontslag-verhalen te vinden van mensen die het zelf bont maakten of werden ontslagen om een bizarre reden.

We delen vijf opvallende ontslagverhalen van dit jaar. Oordeel zelf: zijn deze mensen terecht ontslagen of niet?

Ontslag om bizarre redenen

Na het lezen van deze verhalen ben je in ieder geval blij dat jij je baan zelf nog hebt.

1. ‘Toxic’ karaoke voor de klas

Een invaldocent nam op zijn eerste (en meteen ook laatste) dag bij een middelbare school in Austin een karaokemachine en discolichten mee om de leerlingen zijn versie van Toxic te laten horen. Dat viel niet goed. Toen een filmpje online verscheen waarin de leerkracht het liedje van Britney Spears vertolkte, werd de zanger ontslagen, omdat hij niet de schoolregels zou volgen.

„Ik heb slechtere Britney Spears-covers gehoord”, zei een vertegenwoordiger van de middelbare school tegen een nieuwszender. „Maar de lichten zijn net te veel van het goede.” Na zijn ontslag nam de leerkracht een nieuwe baan aan bij een andere school, waar hij het volgens Fox News nog een keer probeerde. Ook daar werd hij gevraagd te vertrekken na een optreden. Ja, dan vraag je erom.

2. Serveerster ontslagen na mega-fooi

Als één van je serveersters een enorme fooi binnensleept, dan moet ze wel iets goeds gedaan hebben. Je zou denken dat je haar dan juist zou willen houden binnen het team. Maar dat liep anders bij de Amerikaanse Ryan Brandt. Na het helpen van een grote groep gasten, kreeg ze een mega-fooi van 4.400 dollar.

Meteen nadat ze de fooi in ontvangst had genomen, moest Ryan het geld aan haar manager geven, lazen we in de New York Post. Zelf mocht ze 20 procent van het bedrag houden. En dat terwijl Ryan in de drie jaar dat ze voor het restaurant werkte nog nooit haar fooi had hoeven inleveren.

Toen Grant Wise – de gulle gever – hierachter kwam, eiste hij dat het restaurant zijn fooi teruggaf. Hij maakte het bedrag vervolgens meteen over naar Ryan. Zij werd een paar dagen later via de telefoon ontslagen. Als reactie daarop maakte Wise ook een GoFundMe-pagina aan voor de serveerster, waar in een paar dagen tijd 15.000 dollar voor de vrouw werd opgehaald.

3. Dure Zweedse balletjes

De Zweedse balletjes zijn wat ons betreft een goede reden om bij de Ikea te gaan werken. Dat zal ook zo zijn geweest voor de werknemer in dit verhaal. Hij werd ontslagen omdat hij vaak onterecht gratis in het restaurant at.

Dat zit zo: als medewerker van Ikea mag je alleen gratis in het restaurant eten als daar een werkdag van minstens 7 uur tegenover staat, meldde LINDA. Dat was bij deze werknemer niet het geval. En dat niet alleen: door zijn gratis etentjes klokte hij ook nog eens regelmatig te laat in.

Zijn liefde voor de Zweedse balletjes is hem duur komen te staan. De man werd namelijk niet alleen ontslagen, maar moest van de rechter een schadevergoeding van 12,59 euro en proceskosten van 747 euro betalen.

4. Ontslagen om een flesje water

Bij KLM Catering Services zijn ze nóg strenger als het op eten aankomt. Eerder werd al een medewerker terecht ontslagen omdat die een paar nootjes had gegeten. Ook dit jaar bleek weer dat het bedrijf een zero tolerance-beleid heeft, was te lezen in De Telegraaf.

Een medewerker goot een flesje mineraalwater over in een eigen waterfles, omdat het flesje toch zou worden weggegooid. Je raadt het al: hij werd op staande voet ontslagen. Terecht volgens het gerechtshof, waar hij zijn ontslag aanvocht. Dat betekent dat hij geen recht heeft op een ontslagvergoeding of WW.

5. CEO ontslaat 900 werknemers tijdens Zoom-call

„Als je in deze groepscall zit, behoor je tot de ongelukkige groep mensen die wordt ontslagen”, zei de CEO van Better.com begin deze maand in een Zoom-call. Die duurde nog niet eens drie minuten. Met deze woorden ontsloeg hij in één klap 900 van zijn werknemers. En dat terwijl het bedrijf eerder dit jaar nog een kapitaalinjectie van 750 miljoen dollar ontving, meldde het AD.

CEO Vishal Garg zou het massaontslag hebben gebaseerd op productiviteitscijfers. „Minstens 250 mensen uit de groep die is ontslagen, werkten niet meer dan twee uur per dag. Ze stalen van ons en van de klanten”, klaagde Garg anoniem op een online platform. Aan Fortune bevestigde Garg dat hij deze berichten geplaatst heeft.

Mocht je baan – gelukkig – nog hebben: via deze truc ben je in 2022 vijftig (!) dagen vrij.