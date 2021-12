Een alternatief voor de Top 2000: de Dumpert-top tot middernacht

Allerlei toplijstjes, we zien ze elk jaar weer voorbijkomen op tv. De Top 2000 is daar één van, die vanavond rond middernacht weer eindigt met Bohemian Rhapsody van Queen. Onlangs lazen we al dat de jongere generatie en de ‘boomers’ wat die lijst aangaat nogal van elkaar verschillen. Gelukkig is daar Dumpert, met de enige toplijst op internet die jou ook knallend het nieuwe jaar in gooit.

De grappenmakers hebben namelijk een ‘TopZoveel’ gemaakt van hun beste of grappigste video’s, en om middernacht zie je de video die op plek één is geëindigd.

Dumpert TopZoveel

Gisteren om 20.00 uur ging het van start: de lijst met beste video’s, uitgekozen door de ‘reaguurders’ van Dumpert zelf. Van alles komt voorbij: van mensen die net té veel lol hebben op een feestje en dan een interview geven tot hilarische verhalen. Je hebt families en vriendengroepen die de Top 2000 opzetten tijdens hun oudejaarsborrel, kun jij mooi met deze top doen.

Je kunt de TopZoveel bekijken op Twitch, maar ook ‘gewoon’ op de site van Dumpert.