‘Boomers’ tegenover jonge generatie door nieuwkomer Bankzitters in Top 2000

Als kritiek op de Top 2000 klinkt wel vaker dat de muzieklijst wat gedateerd is. In de laatste dagen voor het nieuwe jaar komen alle muzikale grootheden voorbij. Maar op plek 611 staat een nieuwe verrassing, namelijk Stapelgek van de Bankzitters. En Twitter gaat los op die nieuwkomer. De ‘boomers’ staan lijnrecht tegenover de jonge generatie.

De muzieklijst van NPO Radio 2 bevat veelal muziekklassiekers en de grootste hits uit de geschiedenis. Daarom is het vrij bijzonder dat het liedje Stapelgek bij de vijf hoogste binnenkomers hoort. Want dit liedje verscheen afgelopen januari.



Stop die hele #top2000 maar, het hoogtepunt is namelijk al bereikt😍 pic.twitter.com/UnXbBgGlGz — sam (@Sam_Egmond_Van) December 29, 2021



Ik vind dit wel echt heel grappig hoor.

Niet mijn muziek maar wat een stunt🤣#top2000 pic.twitter.com/ba9niq6Zfk — Daantje #TOP2000 (@Daantje2021) December 29, 2021



Stapelgek van de Bankzitters in Top 2000

De Bankzitters bestaat uit vijf vrienden met een eigen Youtube-kanaal. Hun liedje Stapelgek werd door de jongere generatie veelvoudig op social media-platform TikTok gebruikt. Zelf omschrijven de YouTubers hun liedje als een „fout boybandnummer”.

Maar dat ‘foute liedje’ eindigt wel mooi in de Nederlandse lijst der muzieklijsten. De vrienden riepen hun kijkerspubliek op om te stemmen. En blijkbaar heeft de doelgroep, vooral bestaand uit 13-jarigen, dat veelvoudig gedaan.



boomers als er 1 bankzitters nummer draait tussen de 400 beatles en queen nummers #Top2000 pic.twitter.com/DY7UpU1PZx — Yarnick 🎞️✂️ (@Yarnick182) December 29, 2021



Alleen al om ff die boomers de mond te snoeren. Voor volgend jaar stel ik voor dat we niet alleen Stapelgek de #top2000 in stemmen , maar ook Factureren, Baldadig, Niks, Eenzaam en Zuipen tot we kruipen! #bankzitters — Stijn de Groot (@stijn_groot) December 29, 2021

Boomers tegenover jonge generatie op Twitter

Maar een Nederlands internetgrapje tussen The Beatles, Queen en Frank Sinatra? Dat zorgt voor het nodige commentaar. Hoewel de jongere generatie op Twitter de nieuwe binnenkomer wel kunnen waarderen, blijkt de oudere generatie hier moeite mee te hebben. Jonge twitteraars vinden vooral dat ‘de boomers’ niet zo moeten zeuren. Maar die ‘boomers’ vragen zich weer af of de stemmers van dit nummer corona hadden. Want „geen smaak”.



Leuk dat de 16 jarigen dit fantastisch vinden… Ik sla even over. En ja, dat is een understatement…😭#Wotdefuuukisditzeg #top2000 #bankzitters pic.twitter.com/lvc8FtkV88 — Chris (@the_final_time) December 29, 2021



Als aanstormend #boomer, vind het wel tof dat de #top2000 langzamerhand ook wat eigentijdsere nummers krijgt … #bankzitters — #️⃣Jeroen (@JPVDW) December 29, 2021



Hoewel over smaak niet te twisten valt, zorgt de Top 2000 wel vaker voor de nodige discussie. Zanger Danny Vera vertelde eerder dat hij opkeek van het feit dat zijn liedje Roller Coaster bovenaan in de muzieklijst eindigde. En al een tijd klinken geluiden dat de lijst te wit, mannelijk en gedateerd is. In ieder geval maakt Stapelgek van de Bankzitters weer het nodige los. Gevalletje generatieverschil zou je kunnen concluderen. Hieronder kun je het liedje beluisteren en dan mag je zelf beoordelen of deze in de Top 2000 thuishoort.