12-jarige jongen overleden na ongeluk met ‘klaphamer’, man aangehouden

In Haaksbergen is er een twaalfjarige jongen om het leven gekomen toen hij als omstander aanwezig was bij een incident met magnesiumpoeder. Een ander kind raakte zwaargewond. De man die het ongeluk veroorzaakte is aangehouden.

Het incident vond plaats op de Albert Cuyplaan in Haaksbergen, in de gemeente Overijssel. Een man zou met een zogenoemde klaphamer (grote, zware hamer) op magnesiumpoeder hebben geslagen. Dit wordt gedaan om een harde ontploffing te veroorzaken. Hoewel dit niet illegaal is en niet onder de vuurwerkwetgeving valt, is het wel zeer gevaarlijk.

De twee jongens die betrokken raakten bij het ongeluk waren omstanders, bestaande uit een groepje van drie jongens. Zij waren zelf niet met vuurwerk bezig, maar keken naar het experiment van de man toen het misging en de jongens geraakt werden. Volgens omwonenden ging het om een klein buurtfeest. „Het gaat om een viertal gezinnen”, vertelt iemand aan RTV Oost. „Volgens traditie zetten ze een tentje op met daarbij een vuurkorf, waarin ze na afloop het overgebleven afval verbranden.”

Agenten hebben eerste hulp verleend tot de komst van ambulances, maar een van de jongens overleed door de harde klap. De andere jongen is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man is opgepakt en de recherche doet ter plaatse onderzoek naar het incident.



