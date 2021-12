Radiostilte André Hazes vanwege financiële reden? ‘Hij moet zwijgen’

Zo vlak voor het nieuwe jaar sluiten we natuurlijk ook nog even af met een nieuwtje over de meest besproken BN’er van 2021: André Hazes. Het is inmiddels al een tijdje stil rond de volkszanger, maar daar schijnt ook een financiële reden voor te zijn.

André Hazes bleek eerder niet vies van een beetje aandacht en sensatie. Maar alle commotie over vriendinnen, familieperikelen, roddels en ruzies leidden uiteindelijk tot een burn-out. En nu is het al zo’n drie maanden stil rondom Hazes. Of nou ja, stil. De geruchten over nieuwe relaties gaan gewoon verder, maar daar komen we straks op terug.

Financiële reden radiostilte André Hazes

Zijn burn-out zorgt er volgens zijn management en familie voor dat de volkszanger een pauze inlast. Zowel op carrièregebied als op social media. Maar roddelblad Privé schrijft dat daar ook een financiële reden achter schuilt.

Want volgens het tijdschrift zwijgt Hazes omdat hij anders niks vergoed krijgt van zijn verzekering. „Omdat de zanger te kampen heeft met een burn-out, krijgt hij een vergoeding voor de misgelopen optredens”, schrijft Privé. „Zodra hij een interview geeft, meewerkt aan een fotoreportage of op social media actief is, wordt dit gezien als werk en zal de financiële vergoeding worden stopgezet.”

Nieuwe relatie voor André Hazes

Het tijdschrift concludeert dat ook Jan Smit om deze reden een tijd lang publiekelijk uit beeld was. Hij kampte ook met een burn-out. Verzekeraars hebben nu eenmaal regels waar je je aan moet houden bij ziektegevallen, aldus het blad. Hazes zelf blijft zwijgen over de situatie. Zijn management liet deze maand in een statement weten dat de volkszanger al zijn werk voor de komende tijd stillegt.

Voor wie goed op de hoogte is van de relatieperikelen rondom Hazes, weet ook dat er een mogelijke nieuwe liefde in het spel is. Eerst was daar ex-vrouw Monique Westenberg, Bridget Maasland kwam nog even voorbij, terug naar Monique, later vriendin Sarah van Soelen en nu is daar Anne Rose Zonneveld. Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer bracht dit nieuws via haar Instagram-kanaal naar buiten. Coldeweijer suggereert zelfs al dat het stel op zoek is naar een huis samen. Het koppel zou recent zijn gespot in Marbella, waar ze oud en nieuw zouden vieren. De twee blijken jeugdvrienden van de middelbare school in Vinkeveen.

Wij gaan er in ieder geval vanuit dat ook 2022 geen jaar zonder Hazes wordt. Lees hier wat verschillende paragnosten voorspellen voor het komende jaar voor Hazes, en nog een aantal andere BN’ers.