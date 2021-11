Gerard Joling pleit bij VI-mannen voor vaccinatieplicht

Het coronavirus, QR-codes, vaccinaties; het wordt in iedere talkshow inmiddels besproken. Ook in voetbalpraatprogramma Veronica Inside (VI) komen dit soort onderwerpen aan bod. Tafelheer Johan Derksen liet al vaker doorschemeren dat hij een duidelijke mening heeft over vaccinaties en het coronabeleid. Maar nu spreekt ook studiogast Gerard Joling zich hierover uit: „Ik ben voor vaccinatieplicht.”

Het programma gaat grotendeels, zoals bekend, over voetbal. Maar de actualiteit komt ook ter sprake. Presentator Wilfred Genee vraagt aan zanger Gerard Joling, die ook in de studio zit, of hij een mening heeft over het vaccinatiebeleid in Nederland. Waarop de zanger antwoordt: „Natuurlijk heb ik daar een mening over.”

„Wij zijn de laatste zes weken ongelofelijk blij dat we weer aan de gang mogen.” De zanger vertelt dat hij de afgelopen dagen druk bezig was met de concerten van Holland Zingt Hazes, waar veel mensen aanwezig zijn. „Die mensen worden keurig gescreend en ik denk dat dat een goede zaak is.” De zanger ziet het namelijk niet zitten dat de boel weer dicht moet. „Het gaat natuurlijk nu weer helemaal fout. Dat is niet alleen k*t voor de entertainmentbusiness, maar voor alles. Licht, geluid, horeca. We moeten er toch niet aan denken dat we straks weer drie maanden dicht gaan.”

Hij vertelt dat hij „dat stokje” inmiddels wel 54 keer in zijn neus heeft gehad. Daarna pleit de zanger voor een vaccinatieplicht. „Heel veel mensen zullen het niet met mij eens zijn. Dat wij vroeger jong waren werd het toch ook niet gevraagd. Je ging naar het consultatiebureau en ze trapten zo polio, kinkhoest, de hele rataplan erin. Dan kreeg je nog een schrammetje, met een litteken voor de pokken. En niemand zei wat. Als baby kon je dat ook niet, maar je kreeg het wel.”



#veronicainside Het nieuwe OMT-lid, Gerard Joling. — Bert van de weert (@Bertvandeweert1) November 8, 2021



Gerard Joling heeft gelijk. Verplichten Vaccinatie is de enige manier om Corona te bestrijden. — Jan van Bemmel (@torenstad2015) November 9, 2021

Johan Derksen is het eens met Joling, Wilfred Genee vindt het ‘gek’

„Ik vind dat het wel verplicht moet worden”, zegt Joling. Hij vertelt dat je in sommige landen nergens meer in komt zonder vaccinatie. „Is dat discriminatie? Ik weet het niet.” Johan Derksen noemt op dat sommige mensen „in koor roepen dat we in een dictatuur leven”. Iets waar hij het overduidelijk niet mee eens is.

Presentator Genee haakt daar later nog even op in. „Het is geen vorm van vrijheid. Het is wel gek, vorig jaar werd nog gezegd dat gaat absoluut niet gebeuren en nu zitten we er tegenaan. Het gaat gebeuren toch, volgende week.”

Twitter verdeeld over Gerard Joling

Veel twitteraars reageren op het VI-optreden van de zanger. Joling maakt zich met zijn opmerking over vaccinatieplicht niet bij iedereen populair. Maar andere kijkers waarderen de typische Joling-humor bij Veronica Inside wel. Ook valt het sommigen op dat het liedje dat Joling aan het eind van de uitzending voordraagt, veel weg heeft van een hit van een andere bekende Nederlandse volkszanger.



Die Gerard Joling blijft een geweldige vent heerlijk authentiek. #veronicainside — Rits de Boer (@BoerRits) November 8, 2021



Geweldige uitspraak Gerard Joling bij @veronicainside: 'Mensen denken altijd maar dat ik alles voor geld doe en dat klopt ook in de meeste gevallen.' 😂😂😂 — Jan Dirk Stouten (@JanDirkStouten) November 8, 2021



Neem de meest herkenbare twee maten van de 12 beste carnavalsnummers en plak er een nieuw nummer van in elkaar. Gerard Joling zong dat nummer net bij #veronicainside — Sidney Brandeis (@Sidhappens) November 8, 2021



Gerard Joling heeft een nieuw liedje gemaakt. Gejat van Dreetje. En playbacken kan ie ook al niet. Man man man. #VoetbalInside — @loys (@aloysburgers) November 8, 2021



Uhm, Gerard Joling bij VI… Wat is dit voor vreselijk slecht aftreksel van Leef? #VeronicaInside — Kevin (@Kevinvdb_) November 8, 2021

