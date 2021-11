Leveranciers rijden toch vuurwerk het land in, nu OMT geen advies geeft

Leveranciers gaan toch beginnen met het verspreiden van vuurwerk naar Nederlandse verkopers. Het gaat om siervuurwerk. De ondernemers denken dat een vuurwerkverbod van de baan is, nu het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet geen advies zal geven.

„Nadat Mark Rutte gisteren tijdens het coronadebat heeft aangegeven dat er géén OMT-advies komt, lijkt een landelijk vuurwerkverbod vanwege het ontlasten van de coronazorg van de baan. Om die reden zijn de vuurwerkleveranciers vandaag begonnen met het uitleveren van siervuurwerk aan alle verkooppunten door het hele land.” Dat meldt de gezamenlijke Nederlandse vuurwerkbranche.

Vuurwerk laatste jaren veelbesproken

Het fenomeen vuurwerk tijdens de jaarwisseling is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp en in coronatijd al helemaal. Het kabinet denkt nog wel over een vuurwerkverbod na. Een stad als Amsterdam heeft het geknal tijdens oud en nieuw al wel verboden. Ook zijn er in de hoofdstad op weg naar 2022 geen vuurwerkshows. Toch is de distributie van siervuurwerk in Nederland vandaag op gang gekomen.

De vuurwerkbranche heeft deskundigen uit de zorg aangehoord en kwam zo tot het besluit. In een persbericht: „Al eerder sprak vaste OMT-expert Diederik Gommers zich erover uit op de landelijke televisie, dat hij tijdens oud en nieuw ‘meestal geen vuurwerkslachtoffers op de IC ziet’ en zei: ‘Ik ben het er niet helemaal over eens dat we corona gebruiken om het vuurwerk af te schaffen’. Afgelopen maandag liet Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) aan het kabinet weten, tijdens het debat, dat „het met een eindejaarsviering altijd druk is op de spoedeisende hulp, maar dat het aantal opnames dat daaruit voortvloeit en de duur naar verhouding altijd zeer beperkt is”.

Niet elke Nederlander zal juichen. Er is inmiddels een petitie in verband met bange huisdieren.



Voor iedereen die net als ik een hond of ander dier heeft dat doodsbang is voor vuurwerk: teken de petitie via https://t.co/N0AEuhozn1 ⁦@Hondenbond⁩ 🐕🦆🐈🐇 pic.twitter.com/rVpIUaJs6O — A. Scheulderman (@scheulderman75) November 16, 2021

‘Oud en nieuw zal veilig worden’

Aangezien er nu volgens de branche geen koppeling meer is tussen de coronazorg en het afsteken van siervuurwerk en het over zes weken al 31 december is, worden op dit moment in het hele land de verkooppunten bevoorraad met siervuurwerk en sterretjes. „Knalvuurwerk, vuurpijlen en singleshots zijn inmiddels al verboden”, stelt de Vuurwerkbranche. „We verwachten dit jaar een veilige oud en nieuw-viering, die traditioneel gevierd wordt in kleine kring met buren, familie en vrienden.”

Normaal begint de distributie van vuurwerk op 1 november. De branche heeft gezien de discussie in Den Haag nu enkele weken gewacht. Maar: het duurt te lang.

Miljoenen kilo’s vuurwerk in voorraad

De vuurwerkbranche heeft miljoenen kilo’s siervuurwerk op voorraad en kan niet langer wachten met uitleveren aan de winkels. Door het tijdelijke, eenmalige vuurwerkverbod van vorig jaar heeft de branche extra opslagruimte moeten huren. Die huren lopen nu af, dus er moet worden uitgeleverd.

Leo Groeneveld, voorzitter van BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, een vereniging van bedrijven die werken met vuurwerk). „Nu Mark Rutte gisteren aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat er géén OMT-advies komt, is het voor ons duidelijk dat er geen aantoonbare koppeling is met te verwachten extra druk op de zorg. Het is dus geen zorgbeslissing meer maar een politieke discussie. Dat is dit onderwerp al jaren. Wij verheugen ons dus samen met 10 miljoen Nederlanders op een feestelijke en veilige jaarwisseling in huiselijke kring.”