Waarom is er zoveel ophef over Hugo de Jonge? ‘Staat bekend als minister met groot ego’

Demissionair ministers Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren verruilden hun politieke bezigheden voor een heuse covershoot voor tijdschrift LINDA. Het leidt tot een gigantische golf aan reacties, vooral bij De Jonge. Want hoort een minister zich wel te lenen voor dit soort acties? In de tijd van een landelijke crisis? Wij spraken een mediadeskundige over de ophef.

Gezien de huidige coronacrisis en andere politieke perikelen reageerden veel mensen dat de politici wel met iets anders bezig zouden moeten zijn. Gisteren circuleerde de cover van LINDA op het internet en werd deze besproken bij verschillende programma’s, waaronder Shownieuws en Jinek. De hoofdredacteur van LINDA. reageerde dat zij niet had verwacht zoveel reacties met een „agressieve toon” te krijgen.

In het blad onthulde De Jonge overigens dat zijn dochter niet meer met hem over straat wil.



Kunnen we dit nummer niet massaal boycotten mensen? pic.twitter.com/NqEPiGX5bb — Sjoerd (@hsdvries) November 16, 2021



Bijna iedereen eist van @HugodeJonge dat 'ie z'n koffers pakt maar in plaats daarvan pakt 'ie een cover. #LINDA — Jordi van de Bovenkamp (@JOR_ID) November 16, 2021

Minister Hugo de Jonge op cover LINDA

Tafelgasten bij Jinek snappen de verongelijktheid van reageerders. „Hugo de Jonge die weer de schijnwerpers zoekt. Terwijl iedereen naar hem kijkt voor oplossingen en aanpak, maakt hij tijd vrij in de agenda om op de voorpagina van een glossy-tijdschrift te staan”, sprak politiek verslaggever Wouter de Winther verbaasd. Volgens hem is dit nu eenmaal hoe De Jonge is en hoort ook het uiterlijke vertoon voor de minister daarbij. Mediaondernemer Derk Sauer noemde het aan tafel „oliedom”. Volgens hem is dit niet nodig. „Waarom doe je dat? Je weet dat het tot ophef leidt.”

Bij Shownieuws zijn Albert Verlinde, Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds en advocaat Bram Moszkowicz het met elkaar eens. De Jonge mag volgens hen best in een blad verschijnen als hij dat wil. Maar Shownieuws-collega Sandra Schuurhof vindt de actie van de coronaminister niet slim. „Het is toch ook een beetje ijdelheid”, sprak zij. „We zitten in de grootste crisis die Nederland ooit heeft meegemaakt.”



Nu al zin in de gecombineerde Hugo de Jonge/Marco Borsato-grap van #EvenTotHier van aankomende week. #LINDA pic.twitter.com/9fq8yC85fB — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) November 15, 2021

In een crisis geen tijd voor een cover

Metro belde met mediadeskundige Ron Vergouwen en vroeg hem zijn expertise los te laten op dit vraagstuk. Want kan dit eigenlijk in deze tijd? Vergouwen legt uit dat minister Hugo de Jonge, subtiel gezegd, bekend staat als een politicus met een groot ego. „Hij ziet zichzelf graag terug in de bladen en op televisie. Maar daardoor verliest hij soms het zicht op de publieke opinie.”

De mediadeskundige legt uit dat de Nederlandse mentaliteit hierbij ook een rol speelt. „We hebben het idee dat de minister zich druk moet maken over belangrijke zaken.” Volgens hem is er in een crisis weinig tijd voor een covershoot voor LINDA. „Daar ben je een halve dag zoet mee. Dat is tijd die De Jonge kan besteden aan het regeren van het land. Hij negeerde daarnaast het advies van zijn adviseurs om deze shoot niet te doen.”

‘Typisch Hollands’

Volgens Vergouwen maakt ook de keuze voor het medium en insteek van het interview uit. „Het is iets anders dan een interview in de Volkskrant over het coronabeleid.” Hoewel de mediadeskundige begrijpt dat de redactie van LINDA. voor deze cover koos. „Het is gewaagd, want De Jonge heeft een hoop tegenstanders. Hij is niet de populairste minister. Maar door alle persconferenties is hij een van de meest bekende personen van Nederland. Ik snap dat ze hem vragen.”

Vergouwen noemt het typisch Hollands om hierover te klagen. Hij legt uit dat in Amerika prominente figuren vaker op deze manier in de media verschijnen. „Daar is het belangrijk om de mens achter de functie te laten zien. In Nederland is dat nieuw.” Volgens de mediakenner is het een kwestie van „aanvoelen”. Hij legt uit dat een minister best in de pers kan verschijnen, maar dat in de huidige Nederlandse samenleving dit wat „onverstandig” is.