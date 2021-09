Deze bedrijven maken kans op de titel Liegebeest van het jaar

Echt trots op deze titel zijn ze wellicht niet, maar een paar bedrijven maken kans op de titel ‘Liegebeest van het Jaar’. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier nomineert vijf kandidaten waarvan zij concluderen dat zij met hun ‘diervriendelijke’ producten de boel behoorlijk voorliegen.

De titel Liegebeest klinkt wellicht grappig, maar deze nominaties tonen dat er nog veel gesjoemeld wordt met dierenwelzijn. Volgens Wakker Dier gebruiken sommige bedrijven „misleidende praatjes en plaatjes” om consumenten op het verkeerde been te zetten.



Het zijn allemaal liegebeesten maar je kunt er maar een kiezen, maar toch: Ik heb gestemd in de Liegebeestverkiezing van @wakkerdier. Wie is jouw grootste Liegebeest van 2021? Stem ook! https://t.co/DDsCzkkMVV — Marjolein 🌱❤ (@Mrj0lein) September 1, 2021

Liegebeest(en) van het Jaar volgens Wakker Dier

De organisatie organiseert de Liegebeest van het Jaar-verkiezing om bedrijven scherp te houden. Want volgens Wakker Dier zijn sommige producten niet zo diervriendelijk als ze pretenderen. We sommen de grootste Liegebeesten voor je op.

1. De Keurslager

Volgens Wakker Dier zijn de dierenwelzijnseisen van de bekende slager helemaal niet zo streng. Integendeel: ze hebben hier geen eisen voor. De term ‘keur’ wekt wellicht de indruk dat er meer zorg en aandacht aan het vlees besteed wordt, maar dit is niet het geval. De slager kiest namelijk zelf wat hij of zij in de vitrine legt. Dat kan bijvoorbeeld plofkip zijn. Metro schreef laatst over de supermarkten die de plofkip niet meer verkopen.

2. Meatlovers

Meatlovers is een bekend vleesmerk dat onder meer bij de Jumbo in de schappen ligt. Het bedrijf claimt dat hun kalfjes leven in diervriendelijke stallen, grazen in de open lucht en een stressloos leven leiden. Maar dat is volgens Wakker Dier niet helemaal waar. Nee, ze leven volgens de organisatie in dichte stallen, op roosters en in hun eigen poep. Ruimte hebben ze niet, gras zien ze niet en je kunt je voorstellen dat hun leven niet bepaald stressloos is.

3. PlanetProof stempel voor zuivel

Zuivelproducten in de supermarkt hebben soms een PlanetProof stempel. Het keurmerk is bedoeld om dierenwelzijn te bewaken. Toch meldt Wakker Dier dat hun welzijnseisen vrij beperkt zijn. Zo gaat PlanetProof bijvoorbeeld akkoord met de vroegtijdige sterfte onder kalfjes en mag dit oplopen tot één op vijf dieren. En dat is hoger dan het landelijke gemiddelde.

Nominaties Liegebeest

4. Olvarit babyvoeding

Olvarit bedrijf misleidt ouders volgens Wakker Dier met teksten als „pure ingrediënten” en „we zetten ons in om dieren een veilige en gezonde omgeving te bieden, waarin ze natuurlijke beweging en gedrag kunnen vertonen”, staat op de website geschreven. Maar de babyvoeding van dit bedrijf bevat plofkalkoen, volgens Wakker Dier.

5. De Nederlandse Kipsector (Gesubsidieerd door de EU)

Het gaat hierbij dus om de Nederlandse kippenlobby van de branche. Zij gebruiken in hun campagne termen als ‘optimaal welzijn’ en beeldmateriaal van blije kippen in de wei. De Europese Unie financierde deze campagne. Maar helaas, ook dit blijkt misleidend. Want volgens Wakker Dier is de kip van de kippenlobby voornamelijk plofkip. Die niet in de wei scharrelt.



Wie wordt de liegebeest van het jaar? Ik twijfel tussen de Keurslager (nog slechter vlees dan de super verkopen maar tegenovergestelde suggereren) en de kipcampagne (plofkippromotie door EU betaald!). https://t.co/Uf2EuU73aR — Sjoerd vd Wouw (@SjoerdWouw) September 1, 2021

Woensdag 22 september wordt het grootste ‘Liegebeest van het Jaar’ bekend gemaakt. Stemmen kan vanaf vandaag via de website van Wakker Dier.