Willeke Alberti besmet met corona ondanks vaccinatie: ‘Kom ongevaccineerd niet in mijn buurt’

Willeke Alberti is allesbehalve blij met een kennis van haar. Iemand uit haar inner circle is namelijk niet gevaccineerd, en heeft haar besmet met het coronavirus. En dat terwijl ze zelf wél volledig gevaccineerd is.

De zangeres doet vandaag haar verhaal in De Telegraaf. Inmiddels is ze genezen, maar ze is alsnog behoorlijk ontstemd over haar besmetting.

Op sociale media vinden mensen het niet kunnen dat Alberti ongevaccineerde mensen de schuld geeft. Het is namelijk bekend dat je, ook na volledige vaccinatie, het virus nog door kunt geven. De vaccinatie beschermt je wel tegen ernstige ziekte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Willeke Alberti begrijpt dus niet dat ook gevaccineerden besmettelijk zijn! Maar het is de schuld van de ongevaccineerden…https://t.co/XTPocqygdX pic.twitter.com/EkC9WEmTPD — ewocram (@ewocram) August 17, 2021

Willeke Alberti besmet met corona ondanks vaccinatie

Volgens Alberti heeft dus ‘iemand’ in haar omgeving haar weten te besmetten. „Ik zeg niet wie, want dat vind ik niet netjes. Diegene was niet gevaccineerd. Hoe dom kun je zijn?”, aldus de 76-jarige. „Als je met mij omgaat of werkt, weet je dat ik veelvuldig optreed in verzorgingshuizen. Dan moet je toch wijs zijn en niet ongevaccineerd in mijn buurt komen? Je laat je toch ook inenten tegen bijvoorbeeld de mazelen, pokken of polio?”

Na haar besmetting is de zangeres ook strenger geworden in de keuze met wie ze wel en niet omgaat. „Het klinkt heel vervelend, maar met mensen die weigeren een prik te halen kan ik niet omgaan of werken. We moeten, zeker de kwetsbaren en ouderen, nu eenmaal voorzichtig zijn. Ik dacht dat ik met twee prikken wel veilig was, maar dat bleek dus toch niet helemaal zo te zijn. Daarom zeg ik nogmaals: mensen haal die vaccinaties!”

Daarnaast zegt Alberti dat ze „pissig” is op mensen „die weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen door zich niet te laten vaccineren en anderen besmetten!” Wel was haar coronabesmetting mild, ze belandde gelukkig niet in het ziekenhuis. Inmiddels heeft ze naar eigen zeggen drie injecties gehad en is ze helemaal genezen.