Mannelijke De Slimste Mens-kandidaat oogst lof met jurk en hakken: ‘Mooi dat dat kan’

Gisteravond was weer een nieuwe aflevering van De Slimste Mens. Daarbij waren Nick Toet, Joost Oomen en Rikkert van Huisstede aanwezig. Die laatste was de nieuwe kandidaat, en verscheen ten tonele in een mooie zwarte jurk met idem hoge hakken. Niet een beeld dat je vaak ziet, en waarschijnlijk is het juist daarom dat Van Huisstede op veel lof kan rekenen. Al zijn er ook minder positieve reacties van kijkers, maar die zijn er vrijwel altijd.



De kandidaten van #deslimstemens zijn vanavond alle drie blanke mannen met gezichtsbeharing en toch ga je het zelden diverser zien. #lekkerman #niksmismee pic.twitter.com/DfgTPm85Vd — Jef Willemsen (@Norvo82) August 16, 2021

Rikkert van Huisstede in jurk met hakken bij De Slimste Mens

Presentator Philip Freriks introduceert Van Huisstede: „De theatermaker en dichter wil het begrip ‘man’ verrijken. Een vent kan namelijk alles zijn, en hoeft niet op een macho te lijken.” Volgens Freriks ziet de debutant er „ravissant” uit. Maar toch wil hij weten wanneer de zanger en dichter begon met het dragen van jurken. Volgens Van Huisstede doet hij dat wel vaker. „Niet speciaal voor hier eigenlijk, en meestal korter dan dit.”

„Ik deed de theateropleiding, en daar mag je heel veel experimenteren met wie je bent en hoe je eruitziet. En toen dacht ik: ‘Als dat binnenshuis kan, kan dat misschien ook wel buiten’. En dat heeft leuk uitgepakt.” Volgens Van Huisstede krijgt hij op straat namelijk veelal positieve reacties; mensen zwaaien naar hem of lachen vriendelijk. Op sociale media lopen de reacties uiteen, maar de meeste mensen weten zijn lef (want dat heb je toch wel nodig) zeker te waarderen.



Kende Rikkert van Huisstede nog niet. Hij maakt wel gelijk 'n statement!

Dat dat uiteenlopende reacties oproept, ligt voor de hand. Voor mij weegt 't zwaarst dat we in 'n vrij land leven waarin dit gelukkig kan. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit zo blijft #deslimstemens pic.twitter.com/WQouXeCMKD — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 ❤🧡💛💚💙💜 (@marcelbar8) August 16, 2021



Wat ziet Rikkert er awesome uit! Zeer jammer weer dat mensen op twitter het persoonlijk moet nemen en zich aangevallen voelen door een jurkje. #deslimstemens — aiden (@kunstsmerter) August 16, 2021

Meer zijn dan het stereotype man

Ook vertelt Van Huisstede bij De Slimste Mens over zijn theatervoorstelling, Boys won’t be boys. „Ik voelde me wel best eenzaam in het proces van buiten het hokje van de stereotype man stappen. En ik dacht: ‘Zijn er meer mannen die dat willen?’. Om niet alleen dat stereotype te zijn, maar nog zoveel meer. En er zijn heel veel mannen die dat willen.” Al die mannen spelen een stukje in de voorstelling, en vertellen vanuit hun eigen perspectief. In sommige gevallen gaat het bijvoorbeeld over vaderschap, maar het kan ook zijn dat iemand transgender is, of een burn-out heeft gehad en van de prestatiedruk af wil.

En dan nu een spoileralert: Van Huisstede staat uiteindelijk tegenover Joost Oomen in de finale van deze aflevering. Nick Toet had dus de meeste seconden behaald. Uiteindelijk speelt Oomen Van Huisstede eruit met twee goede antwoorden over John Belushi: ‘Acteur’ en ‘Amerika’.

‘Vijftien jaar geleden ondenkbaar’

Vrijwel het gehele beeld dat gisteravond op televisie verscheen, was zo’n tien à vijftien jaar geleden ondenkbaar bij de NPO. Naast Van Huisstede in een jurk, zat Nick Toet met vele zichtbare tatoeages bij De Slimste Mens, en Joost Oomen had zwart gelakte nagels. En dat dat nu ‘gewoon’ kan, is voor veel mensen bijna een reden voor een feestje. Al hopen ze dat het over tien jaar „geen issue meer is”.



Drie mannen. Eén met nagellak, één met duidelijk zichtbare tattoos, en één met jurk en hoge hakken ..

Vijftien jaar geleden ondenkbaar, nu gewoon op #NPO2 , #deslimstemens . #ikbenwieikbenjijmagzijnwiejijbent pic.twitter.com/sw66ZR9YEk — ✒ Sylvia Schaffrath ✒ (@SylviaSchaffrth) August 16, 2021



Tot niet zo heel lang geleden zou Nick niet met opgestroopte mouwen zo zitten, tatoeages, dat hoort niet zichtbaar. Vandaag is dat wel prima. Vandaag draagt Joost nagellak en Rikkert een jurk. En vandaag hoop ik dat dit over tien jaar geen issue meer is. #deslimstemens — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) August 16, 2021

En zelfs de mensen die zichzelf in eerste instantie betrapten op bekrompenheid, zien het mooie ervan in.



Grappig: ik merkte dat ik tegen mijn eigen bekrompenheid aanliep. Ik zag Rikkert in zijn jurk en vond er direct iets van. Toen bedacht ik me: wat maakt dat nou uit? En inderdaad: als hij dit wil is dat toch prima? Dus weer iets gegroeid als mens vanavond#deslimstemens — Berry van den Bos (@berrybos) August 16, 2021

