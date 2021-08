25 jaar Foute Vrienden zeer aangrijpend, maar ‘Op1 slaat de plank mis’

De tand des tijds knaagt aan iedereen en aan foute vrienden uit Amsterdam Oost in het bijzonder. Gisteravond werd het laatste deel van de documentaire over Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobbie en Jantje van Amsterdam uitgezonden en er is niet veel meer van ze over. Maar we verklappen vast dat er wordt afgesloten met een vrolijke noot: ‘Coke, drank, hasj en hoeren’. Tegelijkertijd waren kijkers van Op1 verbolgen over hun acte de présence in de talkshow van NPO1.

In 1986 begon regisseur Roy Dames het leven van vier gabbers uit Amsterdam Oost intensief te volgen en vast te leggen. Kleine criminelen met grote verhalen en veel levensvreugde. Als er een stapel geld op louche manier was binnengekomen, werd die even snel weer uitgegeven aan drank en vrouwen. De Amsterdammers werden onderdeel van het leven van de regisseur en vice versa. Dat vertaalde zich jaren geleden in de documentaire Foute Vrienden, waarin vriendschap, sores, drank en drugs, Amsterdamse humor en opstapelende problemen met instanties centraal staan.

25 jaar foute vrienden

De docu van Roy Dames groeide uit tot een cultklassieker binnen het Nederlandse documentairelandschap. Een verhaal met een lach en een traan, dat zich vooral in de Amsterdamse buurtkroeg afspeelde. Nu is er niet veel meer over van de goedgebekte penozafiguren met die kleine hartjes. Dat komt pijnlijk tot uiting in het nieuwe drieluik.

Herman is nog altijd op de vlucht, achtervolgd door zijn eigen demonen en vermeende schuldeisers. Jantje is zichtbaar vernield door de drank, heeft in de bak gezeten en is weduwe. Bobbie is jaren geleden overleden. Rooie Jos is nog het best uit de strijd gekomen en maakt nog altijd muziek. Wel kampt hij met hartklachten. De oude kroegen in Amsterdam Oost bestaan niet meer, het leven van de hoofdpersonen bestaat nu vooral uit zorgen en schuld(en). In het drieluik 25 jaar foute vrienden overpeinzen de gabbers hun zonden en keren ze terug naar de plekken waar ze als kleine jongetjes opgroeiden.

Bekijk hier de drie afleveringen en het interview met de regisseur terug.

Documentaire vol levenslessen, maar wat deden ze bij Op1?

Roy Dames heeft met zijn documentaire Foute Vrienden door de jaren heen een behoorlijke schare aan fans aan zich weten te binden, die nu natuurlijk wilden weten hoe het hun culthelden is vergaan. Nou, dat was wel even slikken voor de meeste kijkers. Waar het in de eerdere documentaire vooral smullen was van schuine grappen, kleine kraakjes en platte praat, is het nu bittere treurnis. De Amsterdamse humor is het enige goede dat nog over is. „Triest, zielig, pijnlijk, dom en onnodig… Maar vol levenslessen. Geweldige documentaire”, aldus een kijker treffend op Twitter. Daarnaast was er kritiek op hun aanwezigheid bij Op1. „Hoe kunnen we dit nu romantiseren?” En: „Niet één vraag of ze enig idee hebben wat ze anderen hebben aangericht.” Een greep uit de reacties van de kijkers:



Was het 25 jaar geleden vooral gieren, vraag je je eigen nu een hele hoop dingen af de hele tijd. Prachtig @RoyDames1! #foutevrienden https://t.co/ilm56RnsH0 — Basigol (@BasBeaune) August 16, 2021



Triest, zielig, pijnlijk, dom en onnodig … maar vol levenslessen #FouteVrienden … Geweldige documentaire — Kevin van Gorkom (@KeeganvanG) August 16, 2021



Briljante docu en dit en dat.#foutevrienden — Dark Helmet (@Tja43778434) August 16, 2021



Coke, drank, hash en hoeren.

Hij draaide op volle toeren!#foutevrienden — Bertuzzzconi (@DeBertuzzz) August 16, 2021



Recht voor z’n raap televisie bij #FouteVrienden. ‘Ik hou zo van het gezellige leven. Ik kan er niks aan doen.’ Genieten weer van je @jvanamsterdam. Bedankt. — Ruud van Weel (@BruudvanWeel) August 16, 2021



Echter, ruwer en harder dan de docu #foutevrienden gaat het niet worden. Om Jantje zo te zien doet je gewoon pijn in je hart. @RoyDames1 dank voor deze prachtige docu. — Danny (@Ace_125) August 16, 2021

Op1



Moet dit? #foutevrienden 1 aflevering was genoeg voor mij. En aan tafel bij #op1 ? — Evangelina Elliott🌱 (@LadyEvangelina) August 16, 2021



Op de nationale tv, na zoveel gedoe rondom moorden, messteken, misdrijven, enz. gaan we de Foute Vrienden romantiseren? Kán niet! #op1 — Willem Groeneveld (@WMJGroeneveld) August 16, 2021



Oei wat trekt dat gesprek ‘Foute vrienden’. Heeft de redactie niet kunnen inschatten dat deze tafel totaal niet gaat werken?? #Op1 — Saskia Dijkstra (@DijkstraSaskia) August 16, 2021



Lacherig doen en zoveel aandacht geven aan deze foute vrienden groep die heel veel mensen heel veel ellende hebben bezorgd gaat mij een brug te ver. Niet één vraag of ze enig idee hebben wat ze hebben aangericht. #op1 #Op1npo pic.twitter.com/xVsia95GIO — Ⓜ️🅰️❌ (@MadMax_010) August 16, 2021

Bekijk het fragment uit Op1 hier terug en oordeel vooral zelf.