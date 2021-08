Veel respect voor VI-optreden Wilfred Genee: ‘Chapeau Wilfred, petje af’

Voetballiefhebbers konden gisteravond weer smullen van de uitspraken en analyses van hun favoriete VI-trio. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp schoven weer aan tafel voor een nieuw seizoen Veronica Inside. Kijkers prijzen de terugkeer van Wilfred Genee. En dit lijkt het laatste seizoen voor Johan Derksen, als we zijn woorden mogen geloven.



Blij dat het weer begonnen is , wat hebben we het gemist 🤔😂 #veronicainside — Remko (@Wilzannl) August 16, 2021

In de uitzending werd op subtiele wijze de persoonlijke situatie van Wilfred Genee belicht. Genee werd eind juli getroffen door een familiedrama, zijn vader overleed plots. „Wat een zomer was het hè?”, begint Genee de uitzending. Waarop Derksen inhaakt: „Het was een geweldige zomer die voor jou heel dramatisch afliep. Ik begrijp heel goed dat het een heel moeilijke avond voor jou is.”



Je kunt aan Wilfred zien dat hij een hele zware tijd heeft en heeft gehad. Nog meer respect voor dat hij daar aan tafel zit vanavond. Good to be back!👏 #veronicainside #Genee — Ruud_dtc (@RuudjeDTC) August 16, 2021

Steun voor Wilfred Genee tijdens Veronica Inside

Derksen staat vooral bekend om zijn ietwat ongenuanceerde uitspraken, maar steunt zijn collega in zijn proces. Volgens hem is het goed dat Genee weer op de presentatiestoel zit. „Ik spreek uit ervaring: werken is de beste therapie. Als je het uitstelt, wordt dat ook weer een moeilijke avond. Dus zet maar even door.”

Genee beaamt de woorden van Derksen en raakt later lichtelijk emotioneel door een liedje van Danny Vera. Hij speelt in de uitzending een nummer van Elvis en blijkbaar raakt dat bij Genee een gevoelige snaar. „Dat was een favoriet van mijn vader.”



chapeau Wilfred petje af, jammer als er vrijdag geen uitzending zou zijn #veronicainside — Floyd Huntjens (@floydhuntjens) August 16, 2021



Johan Derksen stopt met VI

René van der Gijp vertelt op eigen wijze hoe zijn vakantie op Ibiza was en Johan Derksen kondigt zijn vertrek bij Veronica Inside aan. Vertrek? Hij houdt het na dit seizoen voor gezien, zegt hij zelf. „Je weet hoe ik over dit programma denk. Hartstikke leuk, maar het begint voort te kabbelen. Het wordt een herhaling van zetten en het is toe aan nieuwe impulsen. Ik heb geen zin om mee te kabbelen.”



Tijd dat Derksen inderdaad stopt na dit jaar. #veronicainside Komt nog weinig zinnigs uit — Wouter Jonker (@McJonker80) August 16, 2021



Gijp en Kieft in ieder geval voorlopig aan die tafel houden. Prettige Praters; luistert lekker weg.🙂 #veronicainside — sevsab73 🇮🇱🇮🇹🇺🇸🇭🇺 (@sevsab7342) August 16, 2021

Wilfred Genee bedankt kijkers en Hélène Hendriks

Tot slot bedankt Genee alle kijkers en Hélène Hendriks nog voor de afgelopen tijd. Hendriks nam de rol van presentatrice op zich bij De Oranjezomer, nadat Genee niet kon presenteren vanwege zijn thuissituatie. Hendriks werd overigens geprezen om haar presentatie-talent en sommigen riepen zelfs dat zij de plek van Genee moest overnemen.

Maar daar was Johan Derksen het niet mee eens. Tegen Telegraaf TV sprak hij zich daarover uit. Volgens hem klopt het niet dat in deze situatie een ‘invalster’ (die het volgens hem overigens erg goed deed) ineens de stoel overneemt. „Zo zit de wereld niet in elkaar. Dat zouden Van der Gijp en ik ook niet pikken”, sprak hij uit.



#veronicainside respect voor @wilfredgenee. Echt knap dat hij er zit. Mooie slotwoorden. — Bono (@whenlovecomes2) August 16, 2021



Die @wilfredgenee verdient hier toch echt alle props voor 👏🏽👏🏽👏🏽 #veronicainside — Robbie’s mening (@robbiesmening) August 16, 2021

