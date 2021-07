Festivals hebben dringend handen nodig: duizenden vacatures

De festivals in ons land hebben handen nodig om een goede zomer te kunnen draaien. Evenementenorganisatie ID&T luidt vandaag de noodklok omdat er duizenden vacatures beschikbaar zijn. En daar zijn nog geen mensen voor gevonden.

Halverwege de vorige maand zag de horeca al donkere wolken boven de vacaturemarkt. Cafés en restaurants mochten weer open, maar wie moest al die biertjes in vredesnaam tappen? Dit weekend kwamen er meer branches bij. Hoveniers, verkopers, receptionisten, loopbaanadviseurs, ze zijn allemaal hard nodig en nog niet te vinden. Verpleegkundigen worden al langere tijd gezocht. Maar nu luiden ook de festivals de vacaturenoodklok.

Duizenden vacatures bij festivals

Evenementenorganisaties kampen met een groot tekort aan medewerkers, terwijl ‘de echte festivalzomer’ nog moet beginnen. Duizenden studenten hebben echter een prima betaalde bijbaan bij de GGD’en gevonden. Zij zetten zich in in teststraten en bij het zetten van coronavaccinaties. Al die mensen zien blijkbaar geen enkele noodzaak om een festivaljob te zoeken of achter de bar in een café te gaan staan. In het weekend bij de GGD werken levert een mooi extraatje op ten opzichte van uren op doordeweekse dagen.



Het startschot voor de Nederlandse festivalzomer 2021 is officieel gegeven. Evenementenorganisaties als ID&T kunnen niet wachten om eindelijk weer bezoekers te mogen ontvangen. Onder meer de festivals Mysteryland, Milkshake, Decibel Outdoor en Vunzige Deuntjes komen eraan. Om muziekliefhebbers de tijd van hun leven te kunnen geven op één van de ruim zeventig evenementen die onder hun noemer vallen, hoopt ID&T ook deze zomer weer te kunnen rekenen op hulp van duizenden uitzendkrachten, freelancers en vrijwilligers.

Vacatures voor tijdelijke krachten

Nu evenementen weer toegestaan zijn, blijkt er een groot tekort aan onder andere festivalbouwers, beveiligers, schoonmakers, horecamedewerkers, verkeersregelaars en hulpverleners die willen werken op evenementen.

Eerder dit jaar kon de organisatie al rekenen op hulp van honderden krachten tijdens de Fieldlab-testevents. Die werden in samenwerking met MOJO georganiseerd in de Ziggo Dome en op het evenemententerrein in Biddinghuizen. In 2019 werden zo’n 47.000 tijdelijke functies op de evenementen en festivals van ID&T ingevuld door externe krachten.

„We zijn ontzettend blij dat we na anderhalf jaar stil staan weer mogen”, zegt Rosanne Janmaat, COO van ID&T. „De branche heeft er zwaar onder geleden en er heeft een behoorlijke kaalslag plaatsgevonden. We hopen dat we met de oproep van vandaag mensen bereiken die zich graag bij ons team willen voegen en samen met onze bezoekers de zomer te vieren.”

Afgelaste festivals, talloze mensen zonder werk

Net zoals vele andere grotere evenementenorganisatoren moest ID&T in 2020 ten gevolge van de pandemie een groot deel van haar medewerkers laten gaan. Dat gold niet alleen voor direct personeel van ID&T, integendeel. Ook artiesten, licht- en geluidsbedrijven, evenementenlocaties, horeca, schoonmakers, roadies, managers en vele andere betrokkenen kwamen zonder werk te zitten. Nu de Nederlandse festivalzomer officieel van start is gegaan, hoopt de organisatie ook dit jaar weer te kunnen rekenen op de hulp van duizenden tijdelijke krachten. Maar die moeten nog worden gevonden, terwijl ook andere branches zoals gemeld hard op zoek zijn naar personeel.

Meer informatie over de beschikbare zomer banen op evenementen zoals Mysteryland, Milkshake, Decibel Outdoor en Vunzige Deuntjes is te vinden via deleukstezomerbaan.nl.