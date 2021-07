Nederlandse toerist in gezicht gestoken in tram Florence

Een 27-jarige Nederlandse toerist is in Florence in een tram in het gezicht gestoken. Afgelopen donderdag stond de man in een tram in de Italiaanse stad toen hij met een mes in zijn gezicht gestoken werd.

Italiaanse media melden dat het incident donderdagochtend rond 10.30 uur gebeurde. Ze hebben het onder meer over ‘geweld’ en ‘gekte’ in de tram. Een verwarde man zou plots om zich heen zijn gaan steken met een mes. De Nederlandse toerist werd daarbij aan zijn oor verwond.

Hechtingen in het oor

De Nederlander is overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij veel bloed verloor. In het ziekenhuis is zijn oor gehecht en de man mocht daarna het ziekenhuis weer verlaten. Zijn herstel zal naar verwachting zeker twee weken duren.

Een 31-jarige verdachte is vlak na het incident opgepakt. Waarom hij plots om zich heen begon te steken is niet duidelijk. Ook omstanders die het zagen gebeuren, weten niet wat het motief van de man was.

Lokale autoriteiten melden wel dat de man betrokken zou zijn geweest bij zes andere geweldsincidenten in Florence. Deze zes incidenten zouden in de 24 uur voorafgaand aan het steekincident in de tram plaats hebben gevonden.

Tram is schoongemaakt

De vervoersorganisatie waar de tram van is, is enorm geraakt door wat er gebeurd is. Daarnaast heeft de organisatie excuses aangeboden voor de vertraging die het incident opleverde. In de wagon van de tram zaten namelijk bloedsporen die schoongemaakt moesten worden voor de tram weer kon rijden.