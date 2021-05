Terug van weggeweest: sokken in sandalen zijn weer in de mode

Jarenlang was het een regelrechte no-go: sokken in sandalen. Wie heeft zich niet geschaamd voor een familielid, vriend of kennis die met de fashion-flater over straat liep in de zomer? Nou, dat schamen hoeft niet meer! De omstreden trend is dankzij modeontwerpers, celebrities en influencers terug van weggeweest.

In 2017 stond de controversiële combinatie nog in een ‘top 10 van de grootste modemissers die mannen kunnen maken volgens vrouwen.’ De outfit stond op plek 5 in de toplijst, nu gaan vrouwen er zelf mee aan de haal.

De Comeback van sokken in sandalen

Mode-iconen zoals Prada, Dior en Gucci showden de combinatie de afgelopen jaren wel vaker in hun modeshows. In 2017 creëerde Gucci zelfs een sandaal met ingebouwde sok erin, je kon het item kopen voor 980 euro en het product ging viral.

Nu, in 2021 wordt de veelbesproken kledingcombinatie steeds vaker gespot bij influencers en celebrities. Zo was actrice Sarah Jessica Parker, bekend van Sex and the City, afgelopen februari gespot met sokken in haar pumps.

Ook model Kendall Jenner doet mee aan de trend en draagt witte sokken in haar sandalen.

Een mode-faux pas?

Dat we sokken in sandalen jarenlang niet zagen in het straatbeeld, heeft te maken met ‘mode-faux pas’. Wat betekent dat de kledingcombinatie lang werd gezien als stijlloos. Het lijkt erop dat trend zich losmaakt van de mode-faux pas en een comeback maakt.

Sokken in sandalen zijn niet de enige modetrends die terugkomen. Zo maakten ook het vissershoedje, joggingspakken en Crocs een comeback naar onze kledingkasten.

Sokken in sandalen, zo doe je dat

Wil jij deze modetrend ook uitproberen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent. Kies om te beginnen voor effen basiskleur voor de sok en match deze met de sandaal. Zo staan gele sokken goed bij gouden sandalen en zijn pastelkleuren in het algemeen erg geschikt voor deze trend.

Later, als jij en je omgeving wat gewend zijn aan de combinatie, kan je gaan experimenteren met andere kleuren en printjes. Ga jij meedoen met de sokken in sandalen trend dit jaar?