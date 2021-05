Opmars van ‘lelijke’ modetrends: Crocs zijn terug van weggeweest

De schoenen waar we vroeger allemaal om moesten lachen zijn terug: Crocs. En de pandemie kunnen we daarvoor bedanken. Zoals veel onverwachte merken en modeartikelen die tijdens het coronavirus zijn teruggekeerd, Uggs bijvoorbeeld, doen Crocs het weer goed.

Het bedrijf achter Crocs heeft zelfs een recordkwartaal achter de rug met een omzetstijging van maar liefst 64 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn er maar weinig modeartikelen waarover de meningen zo verdeeld zijn als over deze plastic klompen met gaatjes.

Crocs waren vooral comfortabel

Crocs zijn lang een voornamelijk comfortabele schoen geweest. Ze zijn populair bij werknemers in de gezondheidszorg, kleine kinderen en mensen die traditionele schoenen oncomfortabel vinden. Een echt mode-item is de Croc nooit geweest. Maar recentelijk hebben de omstreden schoenen het platform TikTok veroverd, waarbij (Gen-Z)gebruikers hun Crocs met aanpassingen laten zien op de sociale media-app. Crocs kunnen namelijk worden versierd met bedeltjes.

Ze zijn ook gespot bij celebrities die bekend staan om hun goede modegevoel, zoals Justin Bieber. De artiest Questlove verscheen zelfs op de rode loper van de afgelopen Annual Academy Awards met een paar glimmend gouden Crocs aan zijn voeten. Op social media riep dit gemengde reacties op. De artiest ontving zowel lof als verwondering over hoe deze lompe klompen een fashionstatement kunnen zijn.

Ugly fashion

Door de modewereld worden modetrends zoals de terugkomst van Crocs, ook wel ugly fashion genoemd. Deze term wordt gebruikt door de mode-industrie om minder flatterende items aan te duiden. In een jaar waarin we allemaal prioriteit geven aan comfort tijdens het werken vanuit huis, is het geen verrassing dat de populariteit van Crocs en ander comfortabel maar minder charmant schoeisel enorm is gestegen. Crocs zijn niet de enige controversiële schoenentrend van dit modeseizoen. Dit betekent dat wellicht jouw guilty pleasure op schoengebied dit jaar ineens de nieuwste modesensatie is.

Sommigen zweren erbij: Birkenstock slippers. Anderen zweren ze compleet af. Ze zijn bij de liefhebbers populair vanwege het comfortabele voetbed maar menig modeliefhebber kreeg tot voor kort toch wel de rillingen van deze praktische gezondheidssandaal. Voor wie de Birkenstock een guilty pleasure is, kan zijn hart ophalen deze zomer. Ook de Birkenstock behoort tot de hype rondom ‘lelijke’ sandalen. Vandaag de dag lopen modellen en influencers graag op het Arizona-model, dat zich kenmerkt door twee brede banden die zijn voorzien van een gesp. Wie nu meteen hele dagen op Birkenstocks wil lopen wordt gewaarschuwd door podologen. De slippers zijn volgens hen niet zo orthopedisch verantwoord als gedacht wordt.

Crocs krijgen concurrentie

Crocs en Birkenstock krijgen te maken met concurrentie van badslippers. Een paar jaar geleden wilde je niet met badslippers gezien worden buiten de camping of buitenshuis, maar nu is de campingslipper niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Er is slecht nieuws voor wie nog steeds niet overtuigd is van het maken van een modestatement op badslippers. Dit jaar is er namelijk een nieuwe variant op de badslipper: de plateauzool badslipper. Beroemdheden zoals Kendall Jenner en Bella Hadid zijn gespot met de zwembadslippers van Yeezy. De celeb-geliefde Yeezy’s zijn prijzig met een marktwaarde van zo’n minimaal 500 euro. Als je niet klaar bent om zoveel geld uit te geven voor een paar schoenen, dan zijn er ook gelukkig ook budgetproof opties. De iconische Adidas Adilette zijn er bijvoorbeeld in allerlei soorten tegenwoordig. De Adidas slippers, met de drie herkenbare Adidasstrepen, zijn namelijk ook dit jaar onverminderd populair. Daarmee zit je zeker goed indien je nog twijfelt over deze trend.

Sokken in sandalen

Het enige wat nog ontbreekt om het ugly plaatje compleet te maken zijn een paar sokken in de sandalen erbij. En ja, ondertussen hebben ook de alom bespotte sokken in sandalen hun stijlvolle intrede gedaan in de modewereld. Bij sokken in sandalen denk je al gauw aan vaders en toeristen, een gevreesde modefout. Maar ook sokken in sandalen-trend is er eentje die aan het lijstje ugly fashiontrends mag worden toegevoegd deze zomer. Deze heerlijk comfortabele trend gaat geweldig samen met de voorgaande ‘lelijke sandalen-trends’, vooral wanneer het Nederlandse weer het nog net niet toelaat om in sandalen te lopen.

