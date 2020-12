Instagram’s vijf meest memorabele outfits van 2020

2020 was natuurlijk best een gek jaar en niet altijd even leuk. Toch werd het een stukje leuker door de fashion-inspiratie van sommige celebrities. Metro geeft een overzicht van de 5 meest memorabele outfits die we in 2020 hebben gezien.

Blingbling voor Kylie en streetwear voor JLo

Het beroemde koppel Kylie Jenner en Travis Scott heeft dit jaar flink wat sensatie veroorzaakt. Maar dat ging niet alleen over hun relatie. De jonge influencer keerde terug naar haar vriend in een gewapende outfit van Matthew Williams en Givenchy. Ze droeg een doorschijnende onderjurk, met een kapsel uit de jaren negentig, en veel blingbling! Het uitgesproken silhouet op de schouders was een must voor de winkel- en social media-stijlen van dit jaar. Daarnaast paste de outfit van rapper Travis perfect in het kleurenpalet van Jenner.

Je kent ze vast wel, dé twee Latina-godinnen Shakira en JLo. De zangeressen bevestigden dat hun outfits de komende jaren zullen zegevieren, namelijk: lang haar, glans, krachtige silhouetten, streetwear en niet te vergeten ‘sensualiteit’. Dit werd door hen beiden getoond tijdens de Super Bowl in februari.

Nieuw mode-icoon

De Spaanse zangeres Rosalía is één van de nieuwe mode-iconen van het opkomende decennium. Met een ontwerp van de Nederlandse Iris van Herpen, wist zij de show te stelen op de Britse Fashion Awards. Ze weet stijlkracht en persoonlijkheid te combineren met elementen van streetwear, denk aan gouden tanden (grills) en emmerhoeden (bucket hats). Bovendien lanceerde ze dit jaar een cosmeticalijn met MAC. Dat is nog eens diversiteit.

Cowgirl hoeden, veren en comfort in 2020

De foto van Kendall Jenner die voor de spiegel staat en haar lippen glosst, zorgde voor inspiratie. De stukken die ze droeg brachten een ode aan de jaren 90 en begin 2000. Dierenprintjes, veren, een cowgirlhoed en blond haar, je houdt ervan of niet. Maar deze outfit vergeet je niet snel.