Honderden mensen liepen vandaag de ‘Walk of Freedom’ in Eindhoven

In Eindhoven was vandaag het podium voor de ‘Walk of Freedom’. Ongeveer 750 demonstranten liepen een route door de Brabantse stad als demonstratie tegen de coronamaatregelen. Deelnemers zijn tegen het huidige coronabeleid en pleiten voor meer vrijheid.

Volgens het Eindhovens Dagblad waren de deelnemers vrolijk en werd er gezongen. Sommigen waren zelfs vrolijk uitgedost voor de Walk of Freedom.

750 mensen lopen Walk of Freedom

De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, gaf toestemming voor de demonstratie. In de voorbereiding werd rekening gehouden met 3000 deelnemers. Er kwamen er minder; ongeveer 750.

De demonstranten vertrokken om 14.00 uur vanaf het station en liepen door de stad tot ongeveer 16.00 uur. Het eindpunt was ook bij het station van Eindhoven. De demonstranten riepen leuzen als ‘liefde, vrijheid, democratie’ en droegen gele hesjes en gele paraplu’s. Ook was er een spandoek met de tekst ‘ik strijd voor vrijheid #KlaarmetRutte’.

‘Het is een nepdemocratie’

Omroep Brabant sprak een aantal demonstranten. „Ik doe hieraan mee omdat we in een democratie zitten waarin we niks te vertellen hebben. Het is een nepdemocratie”, zegt een vrouw. Ze is het niet eens met de huidige coronamaatregelen en de versoepelingen vertrouwt ze niet: „Eén knip in de vingers en we kunnen de vrijheid weer kwijt zijn.”

Een andere demonstrant liep mee omdat ze staat voor liefde, vrijheid en knuffelen. „En omdat onze minister-president ons wil oplichten. Ik hoop dat het kabinet voor een tribunaal gaat komen.”

Walk of Freedom in andere steden

Vooraf stelde burgemeester Jorritsma een aantal voorwaarden aan de demonstratie. Zo werden demonstranten begeleid voor politieagenten en was ME aanwezig in de straten van Eindhoven. Ook moesten de demonstranten anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Walk of Freedom heeft meerdere demonstraties gepland. De eerst volgende vinden plaats in Groningen en Utrecht.