Stef Bos gaat maar door: nu weer liedteksten voor musical over Checkpoint Charlie

Stef Bos zit bepaald niet stil en we zien hem ‘plotseling’ overal. Nu gaat hij weer aan de slag met liedteksten voor een musical over Checkpoint Charlie.

Dat ‘plotseling’ is natuurlijk niet helemaal waar. Stef Bos tourde tot corona in ons leven kwam jaar na jaar langs uitverkochte theaters. Maar sinds zijn bejubelde deelname aan De Beste Zangers, zien we de in België woonachtige Nederlander steeds vaker op de buis. KRO-NCRV gaf Bos het afgelopen najaar ook een eigen programma, Serenade van Stef.

Stef Bos schittert bij 5 mei-concert

Gisteravond schitterde Stef Bos bij het 5 mei-concert in Koninklijk Theater Carré. Hij vertelde tijdens de afsluiting van Bevrijdingsdag anekdotes en zong een aantal nummers. Onder meer ook André van Duin, Maan en de Syrische tiener Hanin (18) brachten het er in Amsterdam uitstekend vanaf. Claudia de Breij durfde het aan om haar Mag Ik Dan Bij Jou deels in het Duits te zingen.



Met “We’ll meet again, don’t know where, don’t know when” eindigt volgens de traditie het #Bevrijdingsconcert 2021, met prachtige bijdragen, mooi verbonden door Stef Bos #NPO pic.twitter.com/AcuqcEBWMg — Rene Vrugt (@ReneVrugt) May 5, 2021

Maar terug naar het Stef Bos-nieuws van vandaag. Hij grijpt naar zijn muzikale pennetje voor de Nederlandse musical Checkpoint Charlie. Goedemorgen Theaterproducties brengt vanaf januari 2023 de nieuwe productie in de theaters. Genoemde producent moet z’n eerste musical zelfs nog uitbrengen. Dat wordt Hugo de Groot, de musical over de schrijver die precies 400 jaar geleden in een boekenkist uit Slot Loevestein wist te ontsnappen. Hugo de Groot, de musical wordt – als het coronavirus het toelaat – vanaf 5 juni twee weken op locatie gespeeld. Dat gebeurt in een coronaproof omgebouwd theater De Nieuwe Doelen in Gorinchem.

Checkpoint Charlie gaat de theaters langs

Checkpoint Charlie is de eerste reizende musicalproductie van producent Fons van Rongen. Van Rongen: „De tijd is rijp om het verhaal van de Berlijnse muur te vertellen (Checkpoint Charlie was een controlepost bij een doorgang, red.). De tijd is rijp te vertellen over de mensen van wie het leven geraakt werd door die muur. Dat was een periode waarin veel mensen verdriet ervoeren, maar sommigen vonden juist geluk. We willen het publiek laten meeleven met die gevoelens. De mozaïekvertelling die we als vorm hebben gekozen, past daar prachtig bij.”



Liedteksten van Stef Bos

De liedteksten van Checkpoint Charlie worden geschreven door Stef Bos, natuurlijk bekend van zijn hits als Papa en Is dit nu later. Bos had altijd al affiniteit met deze periode uit de geschiedenis. Dit is de eerste keer dat hij speciaal voor een musical liedteksten schrijft. Bos: „De tijd van de DDR was diffuus, dat doet iets met mensen. Het is ergens vergelijkbaar met de onduidelijke tijd waar we nu in leven. Destijds was er een fysieke muur die de mensen verdeelde, nu één die we niet kunnen zien.”

Verhaal Checkpoint Charlie

Velen kennen het verhaal over de val van de muur in 1989. Maar hoe was het om in Berlijn mét de muur te leven? In Checkpoint Charlie volgen we over twee jaar verschillende inwoners van Berlijn, die allen, van de ene op de andere dag, opgesloten zitten in ‘hun’ deel van de stad.

We zullen een zangeres zien die met haar beste vriend droomt van en fantaseert over een vrij leven buiten Berlijn. Over optreden met haar eigen band, overal ter wereld. De producent daarover: „De droom van de zangeres spat uiteen op het fonkelnieuwe prikkeldraad.” We zien ook een grenswachter die dag aan dag zijn ronde doet, zonder dat hij gelooft in de idealen die hij moet verdedigen en bewaken. En bij het checkpoint staat de Amerikaanse soldaat op wacht. Hij ziet de mensen die op 13 augustus 1961 wakker worden in een duistere wereld, gescheiden van hun familie, hun dromen en de stad zoals ze die kenden. Door de muur.

Checkpoint Charlie wordt in samenwerking met Impact Entertainment naar de Nederlandse theaters gebracht. Voor meer, maar nu nog summiere informatie kijk je hier.