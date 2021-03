Marco brengt single uit over relatie die eindigt, Leontine reageert meteen

Na een jaar mediastilte is Marco Borsato terug. Zaterdag is hij te zien op de bank bij Linda’s Zomermaand en vandaag bracht hij zijn nieuwe nummer naar buiten. Reacties zijn er volop, ook van de vrouw waarover het nummer gaat.

Marco Borsato heeft na een zwaar jaar eindelijk een nieuwe single uitgebracht. In Een moment zingt hij over een relatie die eindigt. Drie keer raden over welke… Borsato en zijn vrouw Leontine gingen vorig jaar na 22 jaar huwelijk uit elkaar.

Instagram Marco

„2020 was voor velen onder ons een roerig jaar. Voor mij persoonlijk ook (om meer dan één reden). Ik ben op mijzelf teruggeworpen, heb veel nagedacht, geprobeerd om te reflecteren. Over hoe ik in het leven sta, maar ook over hoe ik heb gehandeld”, schrijft de zanger op Instagram. Het nummer is een samenwerking met Rolf Sanchez en John Ewbank.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook schrijft hij eindelijk weer het plezier te hebben teruggevonden in muziek maken, mede dankzij vrienden Ewbank en Sanchez. „Daarvoor heb ik de tijd genomen die ik nodig had en ik ben heel dankbaar dat mij die tijd ook geboden is. En ook al ben ik er nog niet, inmiddels voel ik wel dat er uit donkere dagen ook waardevolle inzichten kunnen komen.”

In het nummer zingt Borsato over zijn vrouw die hem verlaat. „Al je spullen op de gang. Het had zo vaak kunnen gebeuren want we strijden al zo lang”, luidt een deel van de tekst. „Maar ik dacht altijd we zijn te bang. Maar nu ga je weg. En ineens is het echt.”

Reacties

Marco’s koosnaampje voor Leontine, of in elk geval een van de, was Tien en ook Tien heeft de plaat inmiddels geluisterd. Ze is ontroerd, schrijft ze in een reactie. „Echt prachtig lieverd. Het raakt me. Zo mooi, puur en liefdevol. Trots op jullie.”

Borsato deelt in z’n Instagram-stories meerdere positieve reacties, waar de hartjes van afdruipen. Van Wendy van Dijk tot zoon Luca. „Love you pa.”

„Echt trots op deze drie”, schrijft Nicolette van Dam. Haar man Bas Smit doet ook een duit in het zakje. „Kan je niet zeggen hoe blij ik ben Marco weer te horen. Hij komt echt binnen. Kippenvel.” Daarna reageert hij nog een keer. „M’n drie vrienden maken een liedje en ineens kreeg ik een soort van buitengesloten gevoel”, grapt hij.

#nogmeerreacties

Reacties zijn er ook op Twitter weer volop. „He’s back”, roept iemand het van de daken. „Ik vrees voor ernstige concurrentie”, antwoordt iemand, heel misschien wel doelend op de mannen van Ik Geloof in Mij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

He is back!!! #marcoborsato — Sebastiaan De Kocker (@SebaDeKocker) March 9, 2021

Maar ze zijn niet allemaal even positief. „En moet dat dan publiekelijk asjeblieft zeg…”, reageert iemand op de reactie van Leontine. „Kijkcijfers, promotie, geld dat is achterliggende gedachte wat een schertsvertoning.”

Ook wordt gerefereerd aan zijn vreemdgangpraktijken en wordt even precies doorgenomen met wie „de coltruizanger” het naar verluidt zou hebben gedaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marco Borsato heeft wel een soort van lef – je zak legen in alles dat beweegt en dan een janknummer uitbrengen om de zakken weer te vullen. Hoe durf je?! 😂 — Kel (@kel_v_s) March 9, 2021

Maar gelukkig voor Marco zijn veel mensen vooral heel blij dat hij weer de studio in is gedoken, met twee mannen dit keer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.