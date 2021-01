Ferry Doedens wil mediastilte maar blijft veelbesproken door zijn pikante OnlyFans-account

Acteur Ferry Doedens is door zijn naaktfoto’s op platform OnlyFans weer veelbesproken. Hij verbrak zijn samenwerking met zijn management en vraagt zelf om mediastilte. Die stilte krijgt hij alleen niet echt.

Doedens weet ondertussen hoe het is om ‘de vuile was buiten te hangen’. Een aantal jaar terug sprak hij zich uit over zijn drugsverslaving en hij werd twee keer weggestuurd bij soapserie Goede Tijden Slechte Tijden.

Ferry Doedens op OnlyFans

Dit keer verschijnt de acteur wederom in alle roddelbladen en het showbizz-nieuws vanwege een aantal expliciete foto’s. Doedens verkoopt namelijk online foto’s en video’s van zichzelf op het platform OnlyFans, een Britse website met een pikant randje. Waar influencers en bekende mensen op Instagram ‘keurige’ foto’s van zichzelf plaatsen, ziet de nieuwsgierige kijker op OnlyFans net iets meer. Betalende bezoekers krijgen namelijk toegang tot weinig verhullende- of naaktfoto’s.

Het platform werd in 2016 gelanceerd en gebruik de slogan: Make your influence pay. Porno is geen nieuw fenomeen, maar deze website combineert expliciet social media met naaktheid. Ondermeer rapper Cardi B, model Fabiola Volkers en Disney-ster Bella Thorne maakten een account aan.

‘Dat soort types’

Doedens werd vanochtend overrompeld door het radioprogramma van Wilfred Genee op Radio Veronica. Verslaggever Dennis Schouten stond onaangekondigd voor de deur om de acteur meer te vragen over alle commotie. Doedens was niet bereid om een reactie te geven.

Zelf vraagt Doedens de media om rust en privacy. Genee en Schouten spreken zich overduidelijk uit over de acteur en vinden zijn vraag om mediastilte overdreven. Genee zegt in zijn radioshow: „Ik lees nu overal dat hij zich een beetje het slachtoffer voelt en dat hij met rust gelaten wil worden, omdat hij het zwaar heeft. Hij heeft er toch gewoon voor gekozen?”

Ook verslaggever Schouten vindt dat Doedens zijn verantwoordelijkheid moet nemen. „Als dat soort types de media kunnen gebruiken om iets te verkopen, dan komen ze graag in beeld. Nu ze zichzelf hebben verkocht op een andere manier en daar veel geld aan verdienen, dan mag niemand met ze praten.”

Inkomstenbron

Gisteren werd bekend dat het management van Doedens de samenwerking met de acteur heeft beëindigd. Ook liet de acteur zelf via Instagram weten dat hij niet meer aangesloten is bij CTM Management.

Bekend is dat OnlyFans behoorlijk wat geld oplevert voor betrokken influencers. Doedens zou zo’n 4000 volgers hebben op het platform. Alle volgers betalen tien à twintig euro per maand om foto’s en video’s te kunnen bekijken. OnlyFans ontvangt twintig procent van de inkomsten.

