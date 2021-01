Paul de Leeuw zegt sorry na uitspraak over Aziaten

Paul de Leeuw heeft gisteren aan het begin van de uitzending van Op1 excuses aangeboden voor zijn uitspraken vorige week over „de mentaliteit van Aziatische mensen”. Terugkijkend noemt hij het een „nogal botte, kortzichtige opmerking”.

De presentator van Op1 zei vorige week in een gesprek met tv-viroloog Ab Osterhaus dat Aziatische mensen „gelijk doen wat de baas zegt”. Dat zou in hun mentaliteit zitten. De opmerking schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Op social media noemden sommige kijkers het racistisch.



“Mentaliteit van de aziatische mensen.” Paul de Leeuw 2021 @op1npo Doe. Normaal. — Juul (@Juul_Verheijen) January 22, 2021

„Het is nooit m’n bedoeling geweest maar met deze opmerking heb ik er wel voor gezorgd dat ik ze over een kam heb geschoren. Dat spijt me”, zei De Leeuw. „Hiervoor bied ik dan ook mijn excuses aan. We zeggen wel eens van fouten leer je, dus ik hoop dat ik hier ook echt van geleerd heb. Nogmaals mijn excuses, maar het is gebeurd.”

Op Twitter gingen mensen destijds los, zo zei iemand: „Kan deze racistische onzin eindelijk eens ophouden?”



Paul de Leeuw in @op1npo: 'Dat is de mentaliteit van de Aziatische mens. Die doet gelijk wat de baas zegt.'

Kan deze racistische onzin eindelijk een keer ophouden? — Gijs Moes (@gijsmoes) January 22, 2021

‘Mentaliteit van Aziaten’

Het gesprek met Osterhaus vorige week ging over het coronabeleid van China. Wat ze daar namelijk hebben gedaan, lijkt te werken.

„De strategie die men in China gebruikt, heeft gewerkt. Heel streng en keihard erin”, begon Osterhaus. „Ik vind het echt geweldig. Ze krijgen een aantal coronagevallen binnen en zorgen er meteen voor dat de situatie onder controle komt. Dat betekent testen, testen, testen… dat hebben we in Europa niet gedaan.”

En dan begint De Leeuw over ‘de mentaliteit van Aziatische mensen’. Dat schoot dus bij veel kijkers in het verkeerde keelgat, en ook Osterhaus wist niet goed hoe hij daarop moest reageren. „Oh ja?”, vroeg hij zich hardop af. „Ik weet het niet. Ik weet niet of dat de mentaliteit van Aziatische mensen is. De overheid dat accepteert gewoon geen nee als antwoord”, vervolgde Osterhaus.

De Leeuw wordt niet alleen bekritiseerd vanwege zijn opmerking, ook zijn skills als presentator liggen onder vuur. Zo vinden sommige mensen dat hij niet thuishoort bij zo’n programma.



Die Paul de Leeuw heeft niets te zoeken bij zo'n programma. Astrid Joosten ook niet trouwens! #op1 Stop daarmee #NPO https://t.co/2pnDKm1myR — El Flitso …. Blijf gewoon thuis!! (@ElFlitso) January 29, 2021



Paul de Leeuw kan helemaal niet interviewen, mede omdat hij niet luistert. Egoprobleem. Stuitend echt. Schoenmaker blijf bij je leest. Dieptepunt voor de journalistiek. Mijn moeder vindt Paul de Leeuw leuk en dat mag. Maar hiermee levert hij echt veel punten in. Punt. — Rick Treffers (@ricktreffers) January 22, 2021

