Privé-detective: ‘Ik kwam illegaal aan gegevens Meghan Markle’

Nog een aflevering van de Meghan Markle-saga: een Amerikaanse privé-detective heeft toegegeven dat hij op niet geheel legale wijze achter gegevens van de hertogin kwam. Daniel ‘Danno’ Portley-Hanks moest dat doen in opdracht van de Britse krant The Sun, zegt hij. Volgens hem gebeurde dit in het begin van haar relatie met prins Harry. Hanks wist onder meer Markles BSN, telefoonnummer en adres te achterhalen, evenals gegevens over haar familieleden.

The Sun zou erop hebben gestaan dat dat op legale wijze gebeurde. Maar wanneer dat niet zo was, knepen ze volgens de detective makkelijk een oogje toe. Dat meldt de BBC.



Wow they really did mess up with the wrong person. Meghan Markle is such a strong woman and I hope she goes all the way suing them all. https://t.co/30pkoTKGe2 — sudanesebridal (@sudanesebridal) March 19, 2021

‘Als je die gegevens hebt, heb je goud in handen’

Privé-detectives met een officiële licentie mogen in de Verenigde Staten namelijk net iets meer. Zo hebben ze toegang tot databases vol informatie. Maar het is niet toegestaan om dat voor journalistieke doeleinden te gebruiken. In het geval van Markle was dat bijna het enige doel.

Nu heeft de BBC documenten in handen gekregen, die Hanks destijds aan de The Sun overhandigde. „Het was niet heel moeilijk om hier achter te komen, in principe was vrijwel alles legaal te vinden met uitzondering van het Burgerservicenummer. Als je die gegevens eenmaal hebt, dan heb je goud in handen”, zegt Hanks.

Op Twitter benadrukt iemand dat twee leden van de Britse koninklijke familie, Charles en Camilla, al jaren een érg vriendelijke relatie onderhouden met The Sun. In het interview met Oprah Winfrey zei Harry al dat de koninklijke familie de Britse pers tevreden houdt, zodat ze de familie niet in een negatief daglicht zetten.



Guess who in particular has been openly friendly with the Sun newspaper these past few years DESPITE their open attacks on and abuse of #MeghanMarkle? Prince Harry was right. The British Royal Family pander to the amoral, unscrupulous #ToxicBritishPress. pic.twitter.com/kR0RfhPKPy — Meg Monroe 👑 (@DuchessOnDuty) March 19, 2021

Prins Harry en Meghan Markle: ‘Moet iets aan gedaan worden’

Harry en Meghan hebben al gereageerd op het nieuws, via hun woordvoerder. „De hertog en hertogin van Sussex vinden dit een belangrijk moment om de media-industrie en de gemeenschap in het algemeen goed onder de loep te nemen. Nu bekend is geworden wat er zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren, en nog steeds gaande is, moet daar iets aan gedaan worden. Het zorgt voor grote schade binnen families. Harry en Meghan zijn dankbaar voor de mensen die werkzaam zijn in de journalistiek en hun waarde wel weten te behouden, iets wat momenteel hard nodig is.”



Hanks werkte 40 jaar als privé-detective en richtte zich vooral op het vergaren van informatie over beroemde mensen als Michael Jackson en Jeffrey Epstein. Inmiddels is hij al een paar jaar met pensioen, maar het interview dat Harry en Meghan aan Oprah Winfrey gaven inspireerde hem om de waarheid te vertellen. „Ik wil mijn geweten zuiveren. Ik heb ontzettend veel spijt van wat ik destijds heb gedaan en ben beschikbaar indien hun advocaten mij willen spreken. Ze kunnen alle informatie krijgen die ze willen. Ik wou dat dit nooit gebeurd was.”