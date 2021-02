Verzamelaar koopt kunstwerken Kanye West op

Kanye West blijkt niet alleen een fantastische rapper en muzikant, de echtgenoot van Kim Kardashian heeft een talent voor kunst. De artiest maakte in zijn jeugd een aantal schilderijen die recent zijn opgekocht door een verzamelaar.

Ondernemer en verzamelaar Vinoda Basnayake mag zich te trotse nieuwe eigenaar van de kunstwerken noemen. Hij zag de werken volgens Page Six voorbij komen in het tv-programma Antiques Roadshow en was verkocht.

Kanye West als kunstschilder

De toekomstige presidentskandidaat maakte de kunstwerken als tiener, toen hij nog op de Polaris School in Chicago zat. De werken waren tot voor kort in bezit van de neef van Kanye. Tot twee weken geleden, toen wist Basnayake de verzameling in handen te krijgen.

Hoeveel de ondernemer en kunstliefhebber voor de werken van Kanye West heeft betaald, mag hij niet vrijgeven. Er werd een speciaal contract ondertekend waarin staat dat de betaalsom geheim blijft. Er wordt geschat dat het hele portfolio van de 43-jarige artiest tussen de 16.000 en 23.000 dollar waard is, bleek in het televisieprogramma dat voor de uiteindelijke verkoop heeft gezorgd.

Zo vader, zo dochter

West blijkt niet de enige creatieveling in het gezin. Zijn kunstzinnige genen lijkt hij te hebben doorgegeven aan zijn oudste dochter North. De West-Kardashian-telg zit sinds kort op schilderles samen met een vriendinnetje. Moeder Kim deelde deze week trots het resultaat van de lessen die North tot nu toe volgde, dat kwam haar op flinke kritiek te staan.

Woedende Kim

Volgens volgers van Kim is het namelijk onmogelijk dat het berglandschap waarmee North geportretteerd is, geschilderd is door een 7-jarige. Tot woede van Kim: „Val me niet aan als het om mijn kinderen gaat. Mijn dochter en haar beste vriendinnetje hebben les in schilderen met olieverf, waar hun talent en creativiteit wordt aangemoedigd. North heeft ontzettend hard aan haar schilderij gewerkt, ze heeft er een paar weken over gedaan.”

