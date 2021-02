Vandaag meer treinen op het spoor dan eerder deze week

Goed nieuws voor wie vandaag met het openbaar vervoer naar een andere plaats moet: er rijden vandaag meer treinen dan eerder deze week. Door het strenge winterweer reden er sinds maandag bijna alleen maar sprinters.

De sneeuw en ijsvorming blijven wel van invloed op de dienstregeling, al rijden er vandaag wel meer treinen. Op alle trajecten worden sprinters ingezet, meldt de NS. Het is de bedoeling dat intercity’s meer kilometers gaan rijden dan de afgelopen dagen en hun oorspronkelijke route gaan afleggen. Internationale treinen rijden ook weer.

Drukte in treinen

Volgens NS is het opstarten van de dienstregeling vrijdag in alle vroegte naar verwachting verlopen.

Nog steeds roept de NS op alleen te reizen als dat noodzakelijk wordt. Vanwege de coronamaatregelen willen ze dat het niet te druk wordt in de treinen. Afgelopen dagen waren veel treinen en bussen vol door het winterweer. Reizigersvereniging Rover meldde dat mensen zich daardoor onveilig voelden.

Gevoelig voor winters weer

De NS wijst erop dat treinen en het spoor gevoelig zijn voor winterse invloeden. „De komende dagen hebben we te maken met strenge vorst in de nacht waardoor er problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door rijpvorming aan de bovenleidingen.”

Door de winterse omstandigheden is het treinverkeer sinds afgelopen weekeinde ontregeld. IJsvorming in wissels en rondom bovenleidingen zorgden dat treinen van de vervoerder zondag helemaal niet reden. De sporen vrijmaken van de kou had weinig zit, vrijwel direct vormde zich weer een laagje ijs op het spoor.

Meer problemen door sneeuw

De kou zorgde niet alleen op het spoor voor problemen. De ANWB heeft het druk gehad en ook Thuisbezorgd besloot zondag niet te bezorgen. Het was zelfs zo koud dat dierenpark Burger’s Zoo besloot de pinguins naar binnen te halen.

Gelukkig zorgde de kou ook voor een hoop positief nieuws: Amersfoorters konden niet wachten om de schaatsen onder te binden en besloten hun voortuin om te toveren in een ijsbaan.