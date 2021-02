Voorzitter Olympische Spelen Mori treedt af om seksistische uitspraken

Hij zal zich de komende tijd nog wel even achter z’n oren krabben en denken: dat had ik beter niet kunnen zeggen. De excuses van Mori kwamen te laat.

Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio, is afgetreden. De roep om zijn vertrek werd de afgelopen tijd steeds luider na kwetsende uitspraken over vrouwen. De baas van het comité hield eerder deze week nog vol niet aan opstappen te denken.

„Mijn ongepaste uitspraken hebben voor veel opschudding gezorgd. Ik treed vandaag terug als voorzitter en wil me nogmaals verontschuldigen voor alle problemen die ik veroorzaakt heb. Het belangrijkste is dat de Spelen succesvol zijn”, liet Mori optekenen.



I don't think he will be around anyways when the Tokyo Olympics which at this point probably won't be held until 2052. — Burt Convy (@AssociatesFirst) February 12, 2021

Mori

De 83-jarige Mori, voormalig premier van Japan, zei onder meer dat vrouwen tijdens vergaderingen veel te lang aan het woord zijn en uitte daarover zijn irritatie. „Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, zei de voorzitter, die later tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aanbood. Het IOC noemde de uitspraken „ongepast” in een tijd waarin het streven naar gendergelijkheid centraal staat.

Olympische Spelen

De druk op Mori en de Spelen nam de afgelopen dagen flink toe. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zei dat ze na de uitspraken de later deze maand geplande vergadering met alle bij de Spelen betrokken partijen niet zal bijwonen. De Japanse autofabrikant Toyota, een van de belangrijkste sponsors van de Spelen, veroordeelde de vrouwonvriendelijke uitspraken eveneens.

Schaatster



Are there no viable women candidates? — Hiroko Tabuchi (@HirokoTabuchi) February 11, 2021

Naar verluidt zou Saburo Kawabuchi, voormalig voorzitter van de Japanse voetbalbond, niet zijn ingegaan op het aanbod Mori te vervangen. Olympisch minister Seiko Hashimoto, een 56-jarige oud-schaatster, is nu in beeld. Iets wat veel mensen op social media in elk geval toejuichen.

De leden van het organisatiecomité kwamen vandaag samen om „hun mening te uiten over de opmerkingen van de heer Mori” en „toekomstige initiatieven” van het organisatiecomité te bespreken op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

#Moriresign



#MoriResign and there I was thinking all the dinosaurs were extinct — Gatecon10 (@gateconrich) February 4, 2021

Begin deze maand ontstond er op sociale media een storm van verontwaardiging om de seksistische uitspraken van Mori. De hashtag ‘Mori, stap alsjeblieft op’, of #Moriresign, was trending op Twitter in Japan. Sommige twitteraars riepen sponsors van de Olympische Spelen op druk te zetten op het organisatiecomité om Mori te ontslaan. Ook werd Mori ‘een dinosaurus’ genoemd, vanwege z’n ouderwetse opvattingen.



#Moriresign at 83 I am forced to wonder where his sporting prowess lies, I know there's a few new sports in the Olympics this year, I didn't think Break Zimmer Framing was one of them… https://t.co/DZFcYAM3bc pic.twitter.com/8zKxeRBdqd — Diana Taylor (@DianaNTaylor) February 4, 2021

#MoriBedankt

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft begrip voor het besluit van Mori. Mori wordt door Bach in een verklaring bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.



IOC president Thomas Bach says he "fully respects President Mori’s decision to step down and understands his reasons for doing so." Credits Mori for making Tokyo the "best-ever prepared Olympic city" and reiterates commitment to delivering "safe and secure" Games this summer. https://t.co/88SJDKH2qX — Sarah Dawkins (@SarahDawkins23) February 12, 2021

„Het IOC respecteert de beslissing van president Mori om af te treden volledig en begrijpt zijn redenen om dit te doen”, aldus Bach. “Mori heeft geholpen om van Tokio de best voorbereide olympische stad ooit te maken. Het IOC zal nauw blijven samenwerken met zijn opvolger om in 2021 veilige Olympische Spelen te organiseren.”

Ook John Coates, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en hoofd van de coördinatiecommissie, sprak zijn waardering uit. „Gedurende de acht jaar dat we samenwerkten, was president Mori een sterke en effectieve leider, die altijd te vertrouwen was om oplossingen te vinden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden van de coronacrisis. De samenwerking was uitstekend. Ik wil hem bedanken voor al zijn steun en toewijding.”

Het IOC „is verheugd over het feit dat het organisatiecomité de juiste procedure zal volgen om de nieuwe president te bepalen”.



