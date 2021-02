Russische diplomaten verlaten Noord-Korea in handgeduwd karretje

Ken je die al van die Russen die met hun jonge kinderen in een handgemaakt karretje de grens over staken? Het klinkt als het begin van een matige Russen-grap, maar het is toch echt waar. Het leverde bijzondere beelden op, en reacties.

Russische diplomaten die in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang vastzaten als gevolg van de coronamaatregelen, hebben met moeite, maar mét succes een poging gedaan op eigen houtje naar huis te gaan.

Acht diplomaten en hun gezinnen slaagden er deze week in om de reis naar Rusland te maken, in meer dan 35 uur. De laatste kilometers moesten ze daarvoor een kar over het spoor duwen, omdat er niks meer was om verder te reizen. Beelden verspreid door het ministerie van Buitenlandse Zaken laten zien hoe de derde secretaris van de ambassade, Vladislav Sorokin, een soort trolley met vrouwen en kinderen over de grens duwt. „De toekomst van reizen”, grappen mensen op Twitter.

De Russische grens ligt hemelsbreed ongeveer 550 kilometer van Pyongyang.



De reis was relatief voortvarend begonnen met een treinreis van 32 uur door Noord-Korea en een busrit van twee uur richting de grens aan de rivier de Toemen. Maar de laatste loodjes wogen het zwaarst. Ze moesten een karretje op wieltjes regelen die op de rails paste en met hun hebben en houden Rusland worden ‘ingeduwd’. Aan de overkant van de brug stonden bussen klaar die ze naar het vliegveld van Vladivostok brachten. Het gezin slaakt vreugdekreten als ze er bijna zijn, is te zien en horen op de bijzondere beelden, die doen denken aan een industriële attractie van een heel oud pretpark. „Made by Wes Anderson“, reageert iemand op de video.



Noord-Korea heeft in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan de grenzen gesloten. De vele beperkingen als gevolg van coronamaatregelen maakten het voor de diplomaten zinloos om langer in Pyongyang te blijven.

Op social media reageren mensen verbaasd op het nieuwtje en de bijzondere foto. „Wacht, dit is dus geen meme?”, roept iemand. „Het lijkt wel een plaatje van 100 jaar geleden”, vindt een ander. De foto roept allerlei vragen op. „Waar is de sneeuw? Wie heeft de foto gemaakt en wat deden die Russische diplomaten eigenlijk in Noord-Korea?”



Eerder deze week was de zwaarbewaakte Noord-Koreaanse grens ook al in het nieuws toen een overloper het Zuid-Koreaanse leger flink in verlegenheid had gebracht. Het leek wel een Noord-Koreaanse variant op Shawshank Redemption meets Border Patrol: De man zou via de zee richting het zuiden zijn gezwommen en later via een waterafvoerkanaal onder prikkeldraad door zijn gekropen. Het leger zou niet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van dat kanaal.



De eerste acht keer dat de man op bewakingscamera’s verscheen, bleef dat onopgemerkt. Degene die waakte over het surveillancesysteem aan de kust, was aan het sleutelen aan het computersysteem. De militair zag de alarmsignalen als systeemfouten. Een tweede dienstdoende militair zat aan de telefoon met een collega.