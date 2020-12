Oeps! Kind ziet prins Harry aan voor kerstboomverkoper

Dat de Britse prins Harry en Meghan Markle ook maar mensen zijn en lang niet iedereen weet wie ze zijn, werd deze week duidelijk toen de twee een kerstboom gingen kopen. De prins werd benaderd door een kind die dacht dat hij de verkoper was.

De opmerkelijke verwarring zou eerder deze week hebben plaatsgevonden toen Harry en Meghan een kerstboom kwamen kopen voor hun villa in Montecito in Californië. Dat meldt het Canadese entertainmentmagazine HELLO!. Het is het eerste jaar dat de hertog en hertogin van Sussex daar de kerst doorbrengen.

Echte verkoper

De echte verkoper van de winkel deelde het opvallende verhaal op Twitter: „Meghan en prins Harry zijn vandaag naar mijn werk gekomen en we hebben hen een kerstboom verkocht”, twitterde hij.

Volgens de verkoper zou het paar onopgemerkt gebleven zijn als een klein jongetje de royals niet om hulp gevraagd zou hebben. „We hadden een lege zaak moeten hebben toen ze arriveerden, maar er was nog een familie binnen. Een kind rende tussen de kerstbomen door naar Harry. Hij vroeg vroeg of hij hier werkte, zonder te weten wie het was.”

‘Vriendelijke mensen’

„Ze lijken echt heel vriendelijke mensen”, vervolgt de verkoper. „Meghan klonk erg aardig en Harry klonk en gedroeg zich eerlijk gezegd als een coole jongen. Ik ben echt blij dat ze onze bomen mooi vonden.” Volgens de verkoper was dit het beste wat hem en zijn collega’s kon overkopen.

