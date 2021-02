Rotterdamse Youri (20) maakt in z’n nieuwe dinopak mensen blij

Jonge Rotterdammer verveelt zich, koopt online een dinopak en besluit entertainer te worden. „Ik maak gewoon graag mensen blij, zeker nu.”

Je hebt jongeren die rellen, je hebt jongeren die gewoon thuis blijven en je hebt Youri den Dekker. Deze twintigjarige vrolijke frans, of Youri dus, uit Rotterdam zag op Facebook een advertentie van een dino-pak en dacht geen twee keer na. Kopen dat ding, voor nog geen twee tientjes.

Dino Youri

Met hulp van bonusmoeder Conny den Dekker die ook altijd wel in is voor een lolletje, tooide hij zich in het gigantische deels opblaasbare dinopak, met als doel: TikTok-filmpjes maken. Maar dino Youri kreeg zo de smaak te pakken, dat hij de straat opging.

„Je wordt gewoon een ander persoon in zo’n pak. Ik zag een paar kinderen voetballen op een pleintje en ben gewoon mee gaan doen!” Bleek nog wel een dingetje, voetballen in dinopak, „maar als keeper zou ik denk ik heel geschikt zijn. Misschien stuur ik Feyenoord nog wel een berichtje.” Dat deed Conny ook al, naar Open Rotterdam, die met Youri en een camera de straat opging, een mooi filmpje van hem maakte en van hem een BD’er maakte. Een Bekende Dino.

Reacties

Reacties zijn veelal positief, merkte hij tijdens een rondje buurt en op de markt. „Mensen zwaaien, willen met me op de foto…” Of gewoon even aan de dino zitten, al waren er tijdens zijn laatste rondje ook een paar kinderen die hem begonnen te slaan. Tja, haalt Youri z’n schouders op. „M’n bonusmoeder zegt dat dat komt omdat ze misschien een beetje bang waren en niet weten hoe ze moesten reageren. Ze is juffrouw, snap je.”

Dino-vak

Nu Youri niet alleen het dinopak, maar ook het dinovak heeft ontdekt, wordt het nog wel een beetje puzzelen met z’n planning. Want hoewel hij afgelopen jaar met z’n juridische opleiding is gestopt („te weinig praktijk, dat vind ik juist zo leuk”), heeft hij het druk met z’n bijbaan bij de klantenservice van een groot bedrijf, z’n eigen social media bureau Social Monkey („had ik beter Social Dino kunnen noemen…”) en hij is nét begonnen als figurant voor verschillende series.

Ook daar is hij razend enthousiast over. „Ik ben zo iemand die mensen de hoofden van de oren lult. Of nee…” Het is even stil aan de andere kant van de lijn. „Ik ben nooit zo goed met uitdrukkingen!” Ach, wat maakt het uit, hij is wel goed in entertainen en of hij eigenlijk niet gewoon de hoofdrol verdient? Youri moet er om lachen en reageert ad rem. „De meeste hoofdrolspelers zijn als figurant begonnen.” En denk maar aan Brad Pitt, die vroeger in een kippenpak de kost verdiende. „Ja precies, wie weet word ik ook wel acteur.”

Energiek dino

Zelfs door de telefoon heen heeft hij een aanstekelijke energie, en daar doet hij graag wat mee. „Je hoort nu veel over jongeren die rellen. Nu zien mensen een jongere in een dinopak die mensen blij wil maken. Zo kan het ook.”

Het is overigens wél een goed-weer-dino. „Ik was net even naar buiten en m’n hele staart is nat”, zegt hij ietwat beteuterd en een artiestennaam heeft hij nog niet. „Ik denk gewoon dino?”

Op z’n Insta laat hij weten waar hij de komende tijd rondloopt en toekomstplannen beginnen voorzichtig op te borrelen. Hij mijmert even hardop. Kinderfeestjes waar ze in plaats van „spijkerpoepen ofzo” met een dino kunnen spelen, dino on tour naar andere steden, rondje dino door de Koopgoot… Youri heeft al wat berichtjes rond gestuurd. „De Koopgoot vond het een leuk idee en zou het in gedachten houden, voor als de winkels straks weer open gaan. Ik sta in elk geval voor van alles open!”