Patricia Paay haalt alles uit de kast voor haar favoriete dierentuin

Veel dierentuinen houden door de coronacrisis met moeite het hoofd boven water. Zangeres Patricia Paay heeft zich de afgelopen weken hard gemaakt om haar favoriete dierentuin Diergaarde Blijdorp overeind te houden. Ook deze Rotterdamse dierentuin ziet door de bomen bijna het bos niet meer, en kan iedere euro dus goed gebruiken.

De actie van Patricia Paay is een groot succes. Via Doneeractie.nl is al 43.445 euro binnengehaald voor de dierentuin in nood.

‘Iedere euro is welkom’

Patricia Paay vertelde gisteravond in Shownieuws dat er in totaal al 187.250 euro is opgehaald voor de dierentuin in Rotterdam. „Iedere euro is welkom en er kan nog altijd worden gedoneerd”, vertelt de zangeres. Ze blijft dan ook doorgaan met de actie, en de Tikkie-link blijft voorlopig actief.



Meer dierentuinen zoeken steun

Diergaarde Blijdorp is niet de enige dierentuin die wel wat steun kan gebruiken. Ook de Amsterdamse dierentuin Artis vroeg eerder om een ‘Tikkie’ hulp. Het oudste dierenpark van Nederland bedacht een campagne om de coronacrisis enigszins te kunnen overleven. Hopen poep van zebra’s, kamelen, vissen en olifanten verwijzen naar het ‘shitty’ jaar dat het park heeft gehad.

Ook de medewerkers van Dierenpark Amersfoort hebben de handen ineengeslagen. „Zowel de tijdelijke sluitingen van ons dierenpark, als de aangepaste maatregelen binnen de anderhalvemetersamenleving hebben een grote impact op ons park”, schrijven zij op hun website. Via de site is het mogelijk om een donatie te doen.

Ouwehands Dierenpark

Het enige dierenpark in ons land waar je panda’s kunt zien, heeft het ook moeilijk. Door de coronacrisis moest Ouwehands Dierenpark in Rhenen de deuren voor de derde keer in een korte periode sluiten. Via de site is het mogelijk om te doneren.

Aangescherpte maatregelen?

De dierentuinen krijgen veel steun van dierenliefhebbers als Patricia Paay. Maar of ze de deuren snel weer kunnen openen, is maar de vraag. De Britse variant van het coronavirus krijgt steeds meer voet aan land, en hierdoor worden de huidige maatregelen eventueel verder aangescherpt.

