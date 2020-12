Artis start online campagne met poepende dieren: ‘Was een shitty jaar’

De Amsterdamse dierentuin Artis start vandaag een online steuncampagne en vraagt om een ‘Tikkie hulp’ aan het einde van dit ‘shitty’ jaar. Hopen poep van zebra’s, kamelen, vissen en olifanten verwijzen naar het moeilijke jaar dat het park heeft gehad.

Wie kan beter laten zien wat voor jaar 2020 was? Juist, poepende zebra’s, pinguïns, vissen en olifanten, zo bedacht de marketingafdeling van de oudste dierentuin van ons land. Wie wil, kan een financiële bijdrage overmaken en zo een ‘Tikkie’ helpen.

Artis leidt een ‘hoop’ verlies

Het park heeft geen makkelijk jaar achter de rug: deuren van de dierentuin moesten dit jaar drie keer sluiten. De verliezen lopen op tot wel 10 miljoen euro. „Het verzorgen van de dieren, planten en microben, het onderhoud van het park en de gebouwen, en het realiseren van vernieuwingen is enorm kostbaar”, meldt de dierentuin. Het kabinet heeft in totaal 39 miljoen euro aan coronasteun toegezegd aan de dierentuinen.

Maar volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is het nog maar de vraag of alle parken de coronacrisis overleven. Daarom helpen alle Tikkies, aldus Artis. De dierentuin hoopt dat vele kleine bijdragen toch een ‘hele hoop’ bij elkaar oplevert. „En met deze steun kan alles wat leeft, bloeit, groeit en poept in de oudste dierentuin van Nederland, met goede hoop aan het nieuwe jaar beginnen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Coronabesmettingen

Het sluiten van attractieparken, musea en dierentuinen, zal een daling van de coronabesmettingen juist tegenwerken, zei Kees Klesman eerder. Klesman is de directeur van de Club van Elf, waar onder meer de Efteling, het Nederlands Openluchtmuseum en meerdere dierentuinen lid van zijn. „Mensen gaan alleen maar dichter op elkaar kruipen als ze verder niets te doen hebben”, zei hij.

🦓 Lees ook: Schattig: zeldzaam zebraveulentje geboren in Beekse Bergen