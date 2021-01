Politie: voorbereid op avondklok, boa’s zijn geen fan

Mocht er een avondklok komen, dan is de politie voorbereid. „Wij kunnen onze roosters op korte termijn aanpassen, indien nodig.”

„Het zal een flinke klus worden. Het accent verschuift van overdag naar de avond en de nacht. Maar als het nodig is, dan is het nodig”, meldt de politiewoordvoerder. Maar door de avondklok zal ander werk op een laag pitje komen te staan, waarschuwt ze. „Kleinere zaken, preventie in de wijk. Dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden.”

In het Veiligheidsberaad met de 25 burgemeesters en in de politiek wordt deze dagen gesproken over de mogelijke invoering van een avondklok, tussen 20.00 uur en 04.00 uur. Deze zou eventueel al aanstaande donderdag ingaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Kleinere zaken, preventie in de wijk. Dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden."

Dat zijn zaken die voor de betrokken ouders en slachtoffers dus niet klein zijn. Nog steeds geen onderbouwing waarom een avondklok nodig is. — Rene Nolten (@rene_nolten) January 18, 2021

Handhaven lastig

Maar toch zien politievakbonden ACP en NPB en de Nederlandse BOA Bond nog de nodige haken en ogen aan een avondklok. Vooral handhaving wordt erg lastig, vrezen zij. Een avondklok gaat ook een forse aanslag worden op de organisatie van de politie en op de politiemensen zelf, verwacht Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP.

Dat is de woordvoerder van de politie met hem eens. „De roosters waren voor de coronacrisis al erg krap. We hebben net de jaarwisseling achter de rug – altijd al een uitdaging en dit jaar helemaal – en er zijn de nodige demonstraties waar veel mankracht nodig is.” Ze noemt het daarom belangrijk dat de driehoek – gemeente, justitie en politie – duidelijke keuzes maken wat noodzaak is en wat kan wachten.

‘Eerst andere maatregelen, dan pas avondklok’

De Nederlandse BOA Bond is geen fan van de avondklok. Zij vinden dat eerst een aantal andere maatregelen in gang moet worden gezet, voordat de avondklok wordt ingevoerd. „Daarbij kan je onder meer denken aan het schrappen van vluchten van en naar Engeland om de verspreiding van de Britse variant van het virus tegen te gaan”, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

Ook het verplichten van thuiswerk en niet toestaan van reizen buiten de stad zijn maatregelen die effect zouden kunnen hebben, denkt de BOA Bond. Als het toch tot de invoering van een avondklok komt, dan zal dat duidelijk gevolgen hebben voor het werk van de boa’s, stelt Kuin. „Ons werk bestaat vooral uit surveilleren en het nagaan van meldingen”, zegt Kuin. „Het is nu al zo dat meldingen door de drukte blijven liggen. Als de avondklok wordt ingevoerd, zullen dat er nog meer zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Avondklok onwenselijk, alleen als:

-alle andere middelen zijn ingezet, zoals: thuiswerkrecht, quarantaine-hotel, niet-reizen buiten je stad, etc.

-effect van avondklok is aangetoond.

-Boa’s en politie beiden inzetbaar zijn.(Vooralsnog heeft politie geen capaciteit). pic.twitter.com/VUgAwYR6WN — Nederlandse BOA Bond (@DeBOABond) January 13, 2021

Een avondklok gaat ook een forse aanslag worden op de organisatie van de politie en op de politiemensen zelf, verwacht Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. „Handhaven op incourante uren, fors meer nachtdiensten, dat trekt een wissel. Het brengt de organisatie op maximale spanning. Die specifieke tijden – van 20.00 tot 04.00 uur – maakt niet veel uit, een avondklok is een avondklok. We wachten af. De besmettingscijfers laten geen bemoedigende daling zien. Maar wat moet, moet, het is een politiek besluit”, zegt hij.

Lees ook: Patricia Paay haalt alles uit de kast voor haar favoriete dierentuin