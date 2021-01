Marc van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel, door chef-kok met de dood bedreigd

Viroloog Marc Van Ranst, in Nederland vaak de Belgische Jaap van Dissel genoemd, is op Facebook door een in zijn land bekende chef-kok met de dood bedreigd. Dit om zijn corona-mening. Hij hoop dat de politie in actie komt.

Nee, Van Ranst is totaal niet te spreken over een Facebookreactie van kok Vincent Florizoone op een artikel van Knack. Daarin wenst hij Van Ranst „de kogel toe”.

Florizoone (41) is een chef-kok uit Loppem. Hij reageerde als volgt: „Kan iemand Van Ranst de kogel geven met zijn bangmakerij? Ge wordt bedot, de media is corrupt, de staat nog corrupter. Pas op, word wakker!” De man waarover hij het heeft, reageerde zelf op Twitter. Van Ranst hoopt dat de politie de oproep tot geweld gaat onderzoeken.



Wanneer de horeca terug opent ga ik het restaurant waar topchef Vincent Florizoone in de potten roert, best even vermijden wegens te gevaarlijk voor mij. Ik hoop dat de #lokalepolitieoostende en de @federalepolitie deze oproep tot geweld onderzoekt. pic.twitter.com/aWetkJ0h6n — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 6, 2021

Van Ranst kreeg bescherming

Het is niet de eerste keer dat Marc Van Ranst bedreigingen krijgt. In juli kreeg hij volgens Metro België drie weken politiebescherming omdat er vanuit extreemrechtse hoek concrete plannen waren om zijn woning in Willebroek te beschadigen.

Drie uur na zijn tweet ging Van Ranst voor zijn 108.000 Twittervolgers weer over tot de orde van de coronadag:



Goed nieuws, ook voor de Belgische vaccinatiecampagne! Voor België worden 2 miljoen vaccins gereserveerd. https://t.co/sobQ0AV1aj — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 6, 2021

Ook begrip voor chef-kok

Marc van Ranst krijgt veel bijval, maar dat niet alleen. Er is tot zekere hoogte ook begrip voor Vincent Florizoone. Ene Timmy: „Dit gaat ver!!! Maar ergens kan ik deze man wel begrijpen, heeft een horeca zaak en staat misschien aan de afgrond. Neem daarbij dat hij elke dag overvolle bussen ziet, vliegtuigen, vakantiegangers, scholen… en hij moet zijn zaak sluiten??? Logica ver zoek in heel deze heisa.”

Sarah Dirix begrijp van die reactie dan weer helemaal niets: „En dan wens je Van Ranst een kogel toe? Ik kan dat niet begrijpen. Dat je boos bent, scheldt als dat helpt, tot daar. Maar iemand dood willen?” Donny Claes steekt Van Ranst een hart onder de riem: „Het zijn moeilijke tijden voor wetenschappers, Marc. We zijn met velen die jullie werk en inzet hard appreciëren en die dit soort bedreigingen ten strengste afkeuren. Laat je niet doen, hou vol en heb moed. Het is belangrijk dat iemand zoals u onze medeburgers beschermt.” En Diederik: „Geen enkele uitspraak geeft iemand het recht om die persoon neer te schieten. Geen enkele.”

Spijt na de uitspraak

En de chef-kok? Die heeft inmiddels spijt betuigd en zijn verontschuldigingen voor de post aangeboden. „Ik ben een vat vol frustratie.”

