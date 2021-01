Ex-voetballer Nesu kan na 10 jaar weer zelf eten, ‘blijf vechten Mihai!’

Bijna 10 jaar na een ongeluk op de training, kan voormalig FC Utrecht-voetballer Mihai Nesu weer zelftandig eten. Zijn doorzettingsvermogen wordt alom gewaardeerd.

Nesu’s grote stap is op Twitter gedeeld. Op de video van de Roemeense journalist Emanuel Roşu wordt veel gereageerd. Zo noemt Simon Zwartkruis van Voetbal International de beelden ‘ontroerend’. De Telegraaf spreekt van ‘goed nieuws’ en ‘een kleine grote overwinning in het leven’.



Ahh this is so great to see.. 10 years after a horror injury in FC Utrecht's training left him paralysed and threatened his life, Mihai Nesu has just started being able to eat by himself again. A true fighter 💪 📹- @ESPNnl pic.twitter.com/tcL382BLod — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 6, 2021

Nesu brak een nekwervel

Het is 10 mei 2011 als de nu 37-jarige Roemeen op de training van FC Utrecht ogenschijnlijk ongelukkig in botsing komt met teamgenoot Alje Schut. Niets bleek minder waar, het ongelukje bleek horror. Nesu had geen gevoel meer in zijn handen, werd met een ambulance afgevoerd en bleek na onderzoek een gebroken nekwervel te hebben. De carrière van de voormalige verdediger van Steaua Boekarest was – uiteraard – voorbij. Nesu kwam in 2008 van Roemenië naar FC Utrecht.

Kinderen helpen

Mihai Nesu is nu bijna tien jaar aan een rolstoel gebonden. Hij maakt zich in zijn geboorteland bijzonder nuttig met een stichting die zich inzet voor kinderen met een zenuw- en spierziekte. Dat na toch een ook verdienstelijke voetballoopbaan. Hij speelde meer dan tachtig wedstrijden voor zowel Steaua als FC Utrecht en droeg ook enkele keren trots het shirt van Roemenië.

In 2013 werd hij uitgenodigd om in de (toen nog) Amsterdam ArenA de Europa League-wedstrijd Ajax – Steaua Boekarest te bezoeken. Hij zag de wedstrijd (2-0) in een rolstoel, met een deken tegen de kou over zich heen.

Waardering voor Nesu

Voetballiefhebbers uit verschillende landen, tonen op social media hun waardering voor het doorzettingsvermogen van de oud-voetballer. „Zoveel respect voor Mihai Nesu, een echte vechter, blijf doorgaan, blijf vechten. We zien graag meer van dit soort video’s, indien mogelijk. Ik wens je het allerbeste voor 2021 en vele jaren daarna”, twittert bijvoorbeeld iemand. Ook vanuit Amsterdam (Ajax en FC Utrecht liggen elkaar niet zo) komt steun. Zo laat Jannie weten: „Als Ajacied en zorgmedewerker zeg ik: geweldige prestatie en voor Nesu een reuzenstap. Echt diep respect.” En vanuit Rotterdam laat ene Arnoud weten: „Als Feyenoorder en mens zeg ik top, wat een wilskracht. Sterkte met de verdere revalidatie.”

