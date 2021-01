Amanda Balk overvallen in woning toen de 'postbode' voor de deur stond

Amanda Balk overvallen in woning door ‘pakketbezorgers’

Het echte meisje uit de jungle Amanda Balk (33) is vanochtend slachtoffer geworden van een overval in haar huis. Het blijkt dat twee gewapende mannen zich voordeden als pakketbezorgers, en drongen zo het huis binnen.

Het incident vond plaats toen Balk en haar dochter Vegas (8) thuis waren. Dat meldt De Telegraaf.

‘Ik voelde niets van de klappen’

Kort na de overval vertelt ze wat haar en haar dochter precies is overkomen. Het blijkt dat de daders hardhandig omgingen met Balk. „Ze hebben mijn keel dichtgeknepen, mij geschopt en geslagen”, vertelt de Gouden Kooi-ster aan De Telegraaf. „Ik voelde niets van de klappen, het enige dat ik schreeuwde was: ‘Kom niet aan mijn kind!’ Vegas had zich in de kast verstopt. Ik voel me zo verdrietig.”



Overval op Fred van Leer

Het incident lijkt op de overval op stylist Fred van Leer. Ook hij was het slachtoffer van een overval, waarbij de daders verkleed waren als postbode. In tegenstelling tot de realityster, wist de presentator de indringers van zich af te slaan. „Ze hebben getracht mij te overvallen”, zei Van Leer in een video op Instagram. „Twee jongens in PostNL-pakjes. Met pruik op, een hele lelijke. Ik ben bedreigd met een vuurwapen, maar ik heb geen klappen gekregen.”



Ex-vriendin van dj Afrojack

Balk is onder meer bekend van de realityseries De Gouden Kooi en Echte Meisjes in de Jungle. Daarnaast had ze een relatie met dj Afrojack, die ook de vader van dochter Vegas is. Het model trouwde in 2018 met de Griekse zakenman Stavros Tsatsos. Maar in 2019 liep dat huwelijk stuk.

Een woordvoerder van de politie van Amsterdam bevestigt dat de twee mannen zich inderdaad voordeden als pakketbezorgers. Verder is het nog onduidelijk wat de daders hebben buitgemaakt. „Maar er schijnt wel iets te zijn weggenomen. De daders zouden met een auto zijn gevlucht. En daar zijn we naar op zoek”, aldus de woordvoerder.

