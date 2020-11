Ellende houdt niet op voor Fred van Leer: overvallen in eigen huis

De ellende houdt niet op voor stylist Fred van Leer. De man is vanmorgen in zijn woning in Rotterdam overvallen. Twee mannen – met volgens Fred lelijke pruiken op – zijn zijn huis binnengedrongen.

Van Leer heeft dat inmiddels bevestigd in een boodschap over de overval op Instagram.

Bedreigd met vuurwapen

„Ze hebben getracht mij te overvallen”, vertelt Van Leer in een video op Instagram. „Twee jongens in PostNL-pakjes. Met pruik op, een hele lelijke. Ik ben bedreigd met een vuurwapen, maar ik heb geen klappen gekregen.” Hij gaat aangifte doen.

„Door jullie voel ik me sterk. Ik heb een gekneusde rib en heb veel pijn, maar we gaan door”, vertelt Fred. „En voor de mensen die denken dat er iets te halen is”, voegt hij toe, „de trap is hoog”, verwijzend naar de overvallers, die waarschijnlijk onderaan de trap zijn beland.



De politie wilde vanmorgen nog niet bevestigen dat Van Leer overvallen was. Wel bevestigde ze dat er een woningoverval plaats had gevonden. Twee mannen deden zich rond 7.45 uur voor als medewerkers van PostNL. Ze stonden met een pakketje voor de deur van zijn woning in de Mathenesserlaan, schreeft de regionale omroep Rijmond. De politie bevestigt dat er twee mannen verkleed waren als medewerkers van PostNL.

Naar het ziekenhuis

Volgens Rijnmond kreeg Van Leer na het openen van de deur meerdere klappen. Hij zou daarbij lichtgewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Fred zelf ontkent dat er klappen zijn gevallen.

De overvaller sloegen in hun PostNL-outfit op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Of ze iets hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk.

‘Het was een hel’

Begin deze maand kwam de stylist in het ziekenhuis terecht nadat er een seksfilmpje was uitgelekt op internet. De negatieve reacties waren niet van lucht, waarop hij zichzelf „iets heeft aangedaan“. Dankzij „goede mensen” in zijn omgeving, waaronder artsen, is hij er nog. „Door deze mensen, de ambulancedienst, de brandweer, door iedereen, ben ik er nog. En daar ben ik heel dankbaar voor”, zei Van Leer eerder in een openhartige video op Instagram.

Eigenlijk was hij nog niet klaar om zijn verhaal te delen, maar de stylist wilde de controle over het verhaal terug. „Het was een hel, ik kan niet anders zeggen”, vertelt hij in de video. „Het is een open wond en dat heelt, maar het blijft een litteken voor altijd.”