Kylie Jenner en Kanye West verdienden dit jaar het allermeest

Kylie Jenner is de best betaalde celebrity van het afgelopen jaar. Maar niet alleen voor haar was 2020 nog steeds financieel stabiel, ook haar zwager deed het goed. Op de tweede plek in de ranglijst staat namelijk rapper Kanye West.

Dat schrijft het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Jenner verkocht een meerderheidsaandeel van haar beautymerk Kylie Cosmetics en verdiende daar nog eens een bescheiden 485 miljoen euro mee. Haar ‘brother in law’, de man van zus Kim Kardashian, zit ook goed in z’n slappe was. Hij verdiende 140 miljoen euro aan inkomsten. Het grootste deel daarvan harkte hij binnen met zijn sneakermerk Yeezy en zijn samenwerking met sportmerk Adidas.

Meer grootverdieners

Andere grootverdieners op de lijst zijn onder meer tennisser Roger Federer (87,4 miljoen), voetballers Cristiano Ronaldo (86,4 miljoen), Lionel Messi (85,5 miljoen) en Neymar (78,7 miljoen) en basketballer LeBron James (72,8 miljoen).

Het gezamenlijke bedrag dat de mensen op de lijst verdienden was 5 miljard euro. Dat is 164 miljoen minder dan vorig jaar. Dat komt volgens Forbes omdat er vanwege het coronavirus veel werk heeft stilgelegen in de sport-en entertainmentindustrie.

