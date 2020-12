De bevolking blijft groeien: 18 miljoen mensen in 2026

Ondanks de komst van het coronavirus groeit de bevolking rustig door. Wel minder dan normaal, maar dat is tijdelijk. De voorspelling is dat er in 2026 achttien miljoen inwoners in Nederland zijn.

Dat verwachten onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien. Mensen worden ouder en ook migratie heeft invloed op de bevolkinsgroei. In 2063 zouden de inwonersaantallen op twintig miljoen moeten staan.

Minder door corona

De onderzoekers verwachten dat de bevolking dit jaar met 63.000 mensen groeit. Dat is de helft minder dan de groei van 2019. Het coronavirus heeft invloed op deze cijfers doordat mensen overleden aan het virus. Ook de migratie werd minder vanwege de vele reisbeperkingen.

Toch lijken de migratiestromen sinds de herfst groter te worden. De onderzoekers verwachten dat een vaccin invloed heeft op de migratiecijfers. „De stijgende werkloosheid zal naar verwachting wel nog de toename van de arbeidsmigratie in 2021 beperken”, nuanceren zij daarbij.

Vele onzekerheden

Het CBS voorspelt ook dat het aantal corona-sterfgevallen in 2021 afneemt vanwege betere behandelmethoden en vaccinatie. Wel verwacht het onderzoeksorgaan dat er tijdelijk meer mensen overlijden omdat zorg is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. „Daar staat echter tegenover dat er onder de coronadoden relatief veel kwetsbare mensen zijn die anders mogelijk op korte termijn door een andere ziekte zouden zijn overleden”, aldus de onderzoekers.

Het CBS heeft deze prognose gedaan op basis van onderzoek over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Het bureau waarschuwt wel dat het vanwege vele onzekerheden niet precies te voorspellen valt hoe de bevolking zich zal ontwikkelen. Zo zal het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Hoe later de voorspelling, hoe groter de onzekerheid.

