André Hazes brak met zijn Monique door alcohol

De breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg werd vorig jaar veroorzaakt door de fles. Dat vertelde de zanger gisteravond in het programma Linda’s Wintermaand.

Ten tijde van de breuk liep het tussen André en Monique „al maanden niet lekker”. Het definitieve einde kwam echter toen de zanger in zijn eigen huisje apart van zijn vriendin op de bank zat en er nog eens goed over nadacht. „Ik zei: ‘als jij niet kan leven met hetgeen wat mij gelukkig maakt, dan moeten we ermee stoppen.’ Het ging over alcohol”, zei Dré.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Dacht echt dat ik in mijn recht stond’

En Monique ging daar toen echt in mee. „Ze zei: ‘oké, dan stoppen we ermee.’ Toen ben ik de deur uitgegaan en toen was het echt klaar. Toen dacht ik echt dat ik in mijn recht stond. Ik was er heilig van overtuigd.”

Niet lang daarna begon André een relatie met Bridget Maasland, iemand die volgens hem „ook best wel zo’n leefstijl had van een glaasje wijn en gezelligheid. Ik dacht: dit is het walhalla, ik kan zijn wie ik echt ben.” Maar dat bleek echter van korte duur, besefte hij. „Ik kwam er best snel achter: dit is eigenlijk helemaal niet het leven.”

Huwelijksbootje

Inmiddels zijn André en Monique weer bij elkaar en hebben ze zelfs plannen om samen het huwelijksbootje in te stappen. Medio december vroeg de zanger zijn vriendin namelijk ten huwelijk. „Mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde zei JA”, schreef André bij een foto op zijn Instagram.

Monique vertelde hoe het aanzoek ging: zo schreef ze dat ze door een vriendin werd opgehaald voor een benefietavond. Toen ze de zaal inliep waar het gala zou worden gehouden, was het volgens haar muisstil. „Op dat moment werd ik meegenomen in een sprookje”, vertelt ze haar volgers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: België begonnen met vaccineren: ‘Uitstellen tweede prik risicovol’