Fietser die meisje knietje in haar rug gaf in Ardennen voor de rechter

Op eerste kerstdag liet een fietser een jong meisje vallen door haar een knietje in de rug te geven, in de Belgische Ardennen. Hij moet zich in februari voor de rechter verantwoorden voor die actie.

Het parket in Luik meldt dat de man naar de politie is gegaan en zegt dat hij het niet bewust deed. Hij staat terecht voor het opzettelijk verwonden van het meisje. De man kan tot een jaar celstraf krijgen.



Knietje in de rug

Er was veel te doen om het incident, in de buurt van Baraque Michel. Toen de fietser voorbijkwam, was de vader van het meisje toevallig net aan het filmen. De beelden gingen al snel rond op sociale media. Daarop is duidelijk te zien dat de fietser zijn knie uitsteekt wanneer hij lang het meisje gaat. Maar hij zou tegen haar vader hebben gezegd dat hij erlangs wilde en dat hij niemand had omgeduwd. Op de beelden is ook te zien dat hij niet zijn vaart mindert als hij het gezin wil passeren op het nauwe pad.

Na het incident deed de politie een getuigenoproep, waarna de fietser zich snel meldde. „Hij legde uit dat hij niet wist dat hij het meisje aangereden had”, zegt openbaar aanklager Vanessa Clérin. Maar volgens haar denkt het parket daar anders over. „Na de getuigenis van de vader van de familie en de analyse van de video, meent het parket dat het gaat om slagen en verwondingen.”

