België begonnen met vaccineren: ‘Uitstellen tweede prik risicovol’

In België willen ze mensen pas later de tweede corona-prik geven, om zo meer mensen alvast de eerste inenting te geven. Maar dat is niet zo’n goed idee, vindt Hoogleraar vaccinologie in Groningen, Anke Huckriede. Zij zegt zelfs dat het risicovol is.

Volgens de huidige voorschriften moet de tweede prik na drie weken worden gegeven om optimaal te werken.

Als iemand de eerste prik heeft gehad zijn ze al wel een beetje beschermd, maar het is niet bekend voor hoe lang. Dat zegt de Groningse professor. Volgens haar kan het zijn dat de werking verdwijnt voordat de tweede prik komt en dan zijn mensen weer helemaal níet beschermd. Dan is het zogenoemde „immunologische geheugen” de eerste prik eigenlijk „vergeten”.

De tweede prik moet ook op tijd worden toegediend om het nagestreefde ‘booster-effect’ te bereiken, waardoor de bescherming zo goed mogelijk is. „Je zou eventueel nog kunnen denken: als iedereen de eerste prik heeft gehad, is in ieder geval iedereen een beetje beschermd, maar dat zou je met wiskundige modellen eerst moeten onderzoeken waarbij je al zou moeten weten hoe lang die eerste inenting werkt”, overweegt Huckriede. Maar de tweede prik uitstellen is een stap die Huckriede zelf „niet zou nemen”.



Groepsimmuniteit

Toch gaan Belgische virologen onderzoeken of de tweede inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan worden uitgesteld om zo sneller meer mensen een eerste dosis te geven.

Pierre Van Damme, vaccinexpert van het coronateam dat de Belgische regering adviseert, zei tegen de televisiezender Eén dat ze zo meer groepsimmuniteit willen opbouwen. „We gaan kijken of het mogelijk is om het tweede spuitje later te geven.”

Met deze methode wil België álle Belgen een eerste inenting geven, nog voor de zomer. De makers van het vaccin hebben benadrukt dat de tweede dosis nodig is om een goede dekking te houden. Bij één prik ligt de beschermingsgraad rond de 40 procent.

‘Als een engeltje dat op mijn tong piest’

Vandaag is België begonnen met vaccineren. Het is een van de laatste EU-landen dat het vaccinatieprogramma in werking heeft gezet. Ook in Luxemburg en Letland hebben vandaag de eerste mensen een prik gekregen. Alleen Ierland en Nederland beginnen nog later. Ierland morgen, wij op 8 januari. Dat is ruim anderhalve week na de rest van de EU.

In België was de 96-jarige Jos Hermans de eerste die gevaccineerd werd. Het werd gefilmd en live uitgezonden. Van tevoren zei Hermans dat hij er klaar voor was, achteraf voelde hij zich prima. „Het voelt als een engeltje dat op mijn tong piest. Ik voel me dertig jaar jonger. Het deed absoluut geen pijn.” De Belg hoopt dat al zijn landgenoten zich laten inenten. „Dan zijn we weer vrij en kan ik mijn kinderen en kleinkind weer zien.”

In België worden vandaag 450 mensen ingeënt tegen het coronavirus. De inentingen vinden plaats in drie verzorgingshuizen. De meeste mensen worden in hun eigen kamer gevaccineerd.

